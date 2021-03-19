ФОПи, які збунтувалися проти локдауна, поставили жорстку умову владі

У Києві вийшли на протест через локдаун / Сегодня

Посилення карантину є "пострілом в голову" для підприємців, заявив лідер руху SaveФОП Сергій Доротич.

Як підкреслив він у коментарі каналу НАШ під час мітингу під Київською міською держадміністрацією з вимогою скасування локдауну, з кожним новим посиленням карантинних обмежень підприємці згортають свою діяльність.

"Це те, що ми пожинаємо в результаті недолугої політики наших керівників", - підкреслив він.

Він зажадав від керівництва КМДА переглянути рішення про введення в Києві жорсткого локдауну.

"Жорсткий локдаун - це добивання мікропідприємця і кожного українця. Адже згорнувши підприємницьку діяльність, найнятий працівник буде викинутий на вулицю", - говорить Доротич

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Він додав, що право на працю і підприємництво гарантовані Конституцією України і анонсував всеукраїнський пікет на понеділок, 22 березня.

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Відзначимо, що акції протесту проти нових карантинних обмежень пройшли в багатьох містах України.

У той же час до протестів приєдналися підприємці Дніпра, де місцева влада поки локдаун не вводять, але називають цей сценарій ймовірним. У місті мітинг відбувся на площі біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

/ 49000.com.ua

Підприємці з усієї області вимагають ввести мораторій на перевірки, а також забезпечити справедливий карантин для всіх, пише 49000. За словами протестувальників, великий бізнес не страждає від локдаунів, а малий бізнес відчуває посилений тиск.

/ 49000.com.ua

Крім того, під Одеською міськрадою мітингували підприємці, які не хочуть введення жорсткого локдауну. Вони вимагали, щоб влада перед прийняттям рішень йшла на діалог з бізнесом.

/ t.me/odessa7kanal

Як повідомляє Телеграм-канал 7 канал Одеса, люди стояли в білих накидках з написами "SAVE ФОП", а також тримають листи, де написано "Локдаун смерть для бізнесу" і "бізнес повинен працювати". Люди зібралися напередодні засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

/ t.me/odessa7kanal

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Локдаун в Києві: