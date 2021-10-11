Злетів у повітря: житель Рівного на Буковині підірвався на снаряді часів війни

Житель Рівного на Буковині підірвався на снаряді часів війни / Нацполіція по Рівненській області

Мешканець Рівного до Чернівецької області підірвався на артилерійському снаряді, який залишився в землі після Другої світової війни. Про це повідомили у прес-службі главку Національної поліції по області.

"У Буковині 53-річний чоловік приїхав у Чернівецьку область у пошуках історичних цінностей. Під час перебування в лісі біля села Добринівці рівнянин підірвався на знайденому артилерійському снаряді минулих воєн", — йдеться в повідомленні.

Про загибель потерпілого в поліцію 9 жовтня повідомив його 43-річний товариш з Рівного.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з відміткою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування інциденту.

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Нагадаємо, раніше в Черкаській області загинув 14-річний підліток в результаті підриву на снаряді. Хлопець знайшов небезпечний предмет часів Другої світової війни і намагався його розібрати.

Як повідомляли копи, підліток відшукав снаряд з донним підривником калібру 45 міліметрів часів Другої світової війни.

Хлопець помістив предмет в металеву трубу і вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув.