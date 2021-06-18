Вибух на газопроводі та сильна пожежа: у центрі Луганська сталася НП

У центрі захопленого бойовиками "ЛНР" Луганська – у районі парку імені 1 Травня, у ніч на п'ятницю, 18 червня, стався вибух на газопроводі, виникла сильна пожежа.

Вибух та сильна пожежа сталися на газопроводі середнього тиску, діаметр труби – 425 мм, повідомляє підконтрольний противнику lug-info.com з посиланням на відомості так званого "державного підприємства Луганськгаз".

У "Луганськгазі" стверджували, що станом на 6:30 загоряння загасили, почалися ремонтні роботи.

Вибух у Луганську сьогодні спровокував серйозні наслідки – без газопостачання залишилися 21 комунально-побутовий об'єкт та 20 житлових будинків.

Наслідки вибуху на газопроводі у Луганську – у Мережі з'явилися фото та відео

Причина вибуху в Луганську поки невідома.

Нагадаємо, 15 січня біля підконтрольного бойовикам "ЛНР" міста Лутугине стався вибух на газопроводі високого тиску. Через НП ряд населених пунктів тимчасово залишилися без газопостачання.

Бойовики "ЛНР" у 2014 році захопили Луганськ, Лутугине та ще низку населених пунктів, розташованих у Луганській області України.

Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.