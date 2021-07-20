УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вибух на хімзаводі під Рівним: що відомо про викид отруйного газу

20 липня 2021, 22:25

В результаті події жертв і постраждалих немає.

Вибух на заводі
Вибух на заводі Рівнеазот / Єгор Фірсов

Під Рівне, ввечері, 20 липня на хімічному заводі Рівнеазот, сталася аварія. Через це над підприємством піднялася яскраво помаранчева хмара, що налякало місцевих жителів.

Відразу після аварії на заводі, утворилася помаранчева хмара, яка стояла над підприємством, де сталася аварія.

"Хмара бурого диму котиться в бік міста. Поки невідомо походження і вплив на навколишнє середовище і людину речовини, але краще подбайте про індивідуальний захист", — відзначали очевидці.

У ДСНС в Рівненській області повідомили, що про те, що трапилося, рятувальники дізналися з публікацій в соціальних мережах. Місцеві публікували відео, як у повітря піднімається помаранчевий дим. Водночас на гарячу лінію "101" інформація про інцидент не надходила.

"Ми зв'язалися з диспетчером підприємства і дізналися, що у них сталася аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти. Вибуху не було, постраждалих немає, загоряння теж немає. Про інцидент повідомили в екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря на експертизу", - повідомили в ДСНС області, передає ТСН.

Реклама

У пресслужбі Рівнеазот заявили, що відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює в штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства", — йдеться в повідомленні пресслужби заводу.

Міський голова Рівного Олександр Третяк зазначив, що через викид газів загрози для місцевих жителів немає.

"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм", - повідомив Третяк.

Він також додав, що лікарня розгорнула 25 ліжко-місць на випадок, якщо комусь потрібна допомога медиків.

Чим небезпечний газ і як уберегтися

"Цей газ - це азот (IV) оксид. Він дуже токсичний. І якщо ви потрапили в таку хмару — це може викликати набряк легенів і навіть смерть. При цьому для цього потрібна дуже незначна концентрація. Навіть його одна сота відсотка протягом декількох годин може викликати набряк легенів. Тому якщо ви бачите цей газ, відчуваєте його запах, він схожий на те, як пахне хлор, треба терміново покинути зону ураження. Якщо ви знаходитесь вдома біля цього підприємства і навіть якщо газу немає, я вам рекомендую закрити вікна", — пояснив кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

новини Рівного вибух
Зараз ви переглядаєте новину «Вибух на хімзаводі під Рівним: що відомо про викид отруйного газу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стильУ моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стиль До України мчить небезпечний північний циклон з ураганомДо України мчить небезпечний північний циклон з ураганом Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресіяГороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожайУ Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай Прикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від бідиПрикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди

Останні новини

05:28

Рішення щодо Північного потоку-2 і допомога Україні: ЗМІ назвали дату угоди США та Німеччини

05:16

Гороскоп на тиждень всіх знаків Зодіаку: коли загрожують ДТП, а в який день чекати на приємності Відео

05:05

Гороскоп на 21 липня для всіх знаків Зодіаку: конфлікти або підвищення на роботі - кому очікувати

04:23

Путін злий на Зеленського: у ФРН назвав причину перенесення зустрічі президентів України і РФ Відео

04:06

Свята Казанської ікони Божої Матері: коли і що відзначає Україна

Реклама
03:40

У моду на осінь-зиму 2021-2022 входить одяг кольору фуксії, блідої троянди і весняного озера Відео

03:06

Дієтолог перерахував кращі натуральні замінники-напоїв енергетиків Відео

02:28

"Три залпи Defender і ЧФ РФ зникне": експерт пояснив, навіщо Росії ракети Циркон Відео

02:20

Slavia роздягнулася і показала у всій красі, що втратив Дзідьо

01:47

Офтальмолог розповів, як пов'язані використання смартфонів і імунітет

01:14

Новий мегапалац: під Москвою біля резиденції Путіна розгорнули масштабне секретне будівництво Відео

00:51

Експерт пояснив, чи спрацює в Україні обов'язкова вакцинація від COVID-19

20 липня, вівторок
23:51

У серпні Україну чекає різке похолодання і нова аномалія - синоптик Відео

23:01

Гороскоп за датою народження: як старіють представники різних знаків Зодіаку Відео

23:00

"А де бікіні": норвезьких гандболісток оштрафували за вихід на гру в шортах,а не в купальниках

22:31

Злива в Києві: переходи знову підтоплені Відео

22:25

Вибух на хімзаводі під Рівним: що відомо про викид отруйного газу Відео

22:19

Розумніше і психологічно стабільніше: вчені дізналися, в яких районах найкраще жити дітям Відео

21:41

Названо кількість українців у Польщі та Чехії

21:40

Перша леді США Джилл Байден підкорила новим образом Фото

Реклама
21:34

Росія - сторона конфлікту на Донбасі: у Кравчука заявили про скандал у ТКГ через заяву ОБСЄ Відео

21:18

На Україну насувається небезпечний шторм і ураган Відео

20:54

Українських користувачів Android і iOS атакує небезпечна загроза

20:49

Вперше в історії: українцю повідомили про підозру у піратстві

20:42

"Відрубав дружині голову": сусіди розповіли про чоловіка, який по-звірячому вбив сім'ю в Луцьку Відео

20:40

Угода США з Німеччиною і СП-2: Захід вдарить по Газпрому, якщо Росія нападе на Україну – Bloomberg Відео

20:16

Магнітна буря 21 липня 2021 року: як допомогти судинам Відео

20:09

У Раді з'явилося найбільше міжфракційне об'єднання

19:48

Фіналістка Холостяка вразила красою в сексуальному купальнику

19:31

Прикмети на 21 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

19:24

Сергія Сосєдова терміново прооперували в Білорусі

19:20

Схеми на Укрзалізниці і гроші ЄБРР: до підтасовок з тендерами може бути причетний Магалецький - ЗМІ

18:48

Негода вже на Одещині: регіон засипало градом Відео

18:46

Вступ до НАТО і ЄС - вільне право України: у Кремлі несподівано прийняли курс Києва на Захід Відео

18:30

"Закривайте терміново вікна": під Рівним стався потужний вибух на хімзаводі Відео

18:17

Одесит заморив голодом власного сина і заявив, що це " духовне лікування"

18:12

В Україні назвали три найнебезпечніші епіцентри захворюваності на коронавірус Відео

17:54

Казанська Літня 2021: дата, історія свята і молитва Божій Матері

17:49

"Росія не буде байдужою": у Путіна загрожують Україні ударом у разі військової операції на Донбасі Відео

17:48

У Кремлі назвали умову і формат участі США в переговорах щодо Донбасу Відео

Реклама
17:42

Чим ми зайняті в тіні 3 сезон - дата виходу і перший тизер-трейлер серіалу Відео

17:41

"Метінвест" направив понад 50 мільйонів на реконструкцію парку в Маріуполі

17:20

Кількість українців, які стали росіянами, вже мільйон - Козак

17:15

Мендель розповіла, як Богдан перетворювався на люмпена, і кого в Кабміні називали "Два метри сексу"

17:03

Анатолій Анатоліч став батьком втретє - зворушливе фото та ім'я його сина

16:56

Дуже небезпечна ситуація: у ВООЗ попередили світ про новий удар COVID-19 Відео

16:50

"Прийму це як наказ": Верещук заявила про бажання стати міністром оборони Відео

16:49

Казначейство призупинило виплати підрядникам за головною програмою Зеленського - ЗМІ

16:45

Вкорочує життя, більше ніж сигарети: від якого продукту ні в якому разі не можна відмовлятися Відео

16:38

"Зірвався з атракціону і помер": в Одесі трагічно загинув юний хлопець

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти