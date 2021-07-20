Вибух на хімзаводі під Рівним: що відомо про викид отруйного газу

Вибух на заводі Рівнеазот / Єгор Фірсов

Під Рівне, ввечері, 20 липня на хімічному заводі Рівнеазот, сталася аварія. Через це над підприємством піднялася яскраво помаранчева хмара, що налякало місцевих жителів.

Відразу після аварії на заводі, утворилася помаранчева хмара, яка стояла над підприємством, де сталася аварія.

"Хмара бурого диму котиться в бік міста. Поки невідомо походження і вплив на навколишнє середовище і людину речовини, але краще подбайте про індивідуальний захист", — відзначали очевидці.

У ДСНС в Рівненській області повідомили, що про те, що трапилося, рятувальники дізналися з публікацій в соціальних мережах. Місцеві публікували відео, як у повітря піднімається помаранчевий дим. Водночас на гарячу лінію "101" інформація про інцидент не надходила.

"Ми зв'язалися з диспетчером підприємства і дізналися, що у них сталася аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти. Вибуху не було, постраждалих немає, загоряння теж немає. Про інцидент повідомили в екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря на експертизу", - повідомили в ДСНС області, передає ТСН.

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У пресслужбі Рівнеазот заявили, що відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює в штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства", — йдеться в повідомленні пресслужби заводу.

Міський голова Рівного Олександр Третяк зазначив, що через викид газів загрози для місцевих жителів немає.

"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм", - повідомив Третяк.

Він також додав, що лікарня розгорнула 25 ліжко-місць на випадок, якщо комусь потрібна допомога медиків.

Чим небезпечний газ і як уберегтися

"Цей газ - це азот (IV) оксид. Він дуже токсичний. І якщо ви потрапили в таку хмару — це може викликати набряк легенів і навіть смерть. При цьому для цього потрібна дуже незначна концентрація. Навіть його одна сота відсотка протягом декількох годин може викликати набряк легенів. Тому якщо ви бачите цей газ, відчуваєте його запах, він схожий на те, як пахне хлор, треба терміново покинути зону ураження. Якщо ви знаходитесь вдома біля цього підприємства і навіть якщо газу немає, я вам рекомендую закрити вікна", — пояснив кандидат хімічних наук Гліб Репіч.