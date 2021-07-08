"Взяв ситуацію в свої руки": у Харкові блогер освятив ТЦ від мінувань

Так він відреагував на постійні скарги про мінування комплексу.
Харків'янин Євген Івашко, відомий тим, що після смерті мера Геннадія Кернеса набив його прізвище на лобі, відзначився черговою витівкою.
Хлопець прогулявся в міському ТЦ "Нікольський" у вбранні священника з кропилом і картонним головним убором з намальованим червоним хрестом спереду. Відповідні кадри він виклав в Instagram.
Такий вчинок Івашко аргументував множинними скаргами на ТЦ про "підпали і мінування".
"Тому я вирішив його освятити", - сказав блогер.
Крім самого ТЦ Він освятив навіть перехожих.
"Подейкують що це місце прокляте. Так, ось, щоб не горів Нікольський ніколи, щоб не горів", - кричав Євген.
Перехожі сприйняли інцидент неонозначно і якось спантеличено дивилися на бродячого попа-блогера.
Зазначимо, Івашко прославився епатажним тату на лобі. Після смерті Кернеса, він зробив напис з його прізвищем, оданко пізніше видалив наколку.
Нагадаємо, харківську блогерку Катерину Якименко, відому в Мережі як Тигра, поліція розшукувала як зниклу безвісти. Однак пізніше правоохоронці затримали "зниклу" за підозрою в неправдивому повідомленні про скоєння злочину.
Про введення копів в обман поліції розповів Харківський блогер Євген Зуб. За його словами, землячка інсценувала власне викрадення, будучи в змові зі своїм другом-киянином. Так вона намагалася отримати від свого спонсора з РФ викуп у розмірі п'яти біткоіни, тобто 4 636 215 гривень. Блогер зазначив, що до цього росіянин подарував Катерині Bentley Bentayga.