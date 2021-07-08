"Взяв ситуацію в свої руки": у Харкові блогер освятив ТЦ від мінувань

Євген Онишко / Скріншот

Харків'янин Євген Івашко, відомий тим, що після смерті мера Геннадія Кернеса набив його прізвище на лобі, відзначився черговою витівкою.

Хлопець прогулявся в міському ТЦ "Нікольський" у вбранні священника з кропилом і картонним головним убором з намальованим червоним хрестом спереду. Відповідні кадри він виклав в Instagram.

Такий вчинок Івашко аргументував множинними скаргами на ТЦ про "підпали і мінування".

"Тому я вирішив його освятити", - сказав блогер.

Крім самого ТЦ Він освятив навіть перехожих.

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"Подейкують що це місце прокляте. Так, ось, щоб не горів Нікольський ніколи, щоб не горів", - кричав Євген.

Перехожі сприйняли інцидент неонозначно і якось спантеличено дивилися на бродячого попа-блогера.

Зазначимо, Івашко прославився епатажним тату на лобі. Після смерті Кернеса, він зробив напис з його прізвищем, оданко пізніше видалив наколку.

Нагадаємо, харківську блогерку Катерину Якименко, відому в Мережі як Тигра, поліція розшукувала як зниклу безвісти. Однак пізніше правоохоронці затримали "зниклу" за підозрою в неправдивому повідомленні про скоєння злочину.

Про введення копів в обман поліції розповів Харківський блогер Євген Зуб. За його словами, землячка інсценувала власне викрадення, будучи в змові зі своїм другом-киянином. Так вона намагалася отримати від свого спонсора з РФ викуп у розмірі п'яти біткоіни, тобто 4 636 215 гривень. Блогер зазначив, що до цього росіянин подарував Катерині Bentley Bentayga.