В Одесі горе-злодій обчистив квартиру і заснув в ній: фото невдахи

В Одесі злодій заснув під час пограбування / Одеса INFO

В Одесі засікли настільки невдалого злодія, що він викликає жалість і сміх. Так, п'яний грабіжник забрав в чужу квартиру, але так нічого і не вкрав, бо заснув.

45-річна одеситка повернулася додому і побачила у себе на дивані незнайому людину. Гість був п'яний і залишати квартиру зовсім не хотів, пише місцевий Telegram-канал "Одеса INFO". Невідомо, що саме він хотів вкрасти і чи вдалося це.

"Бухий злодій заснув у чужій квартирі. Тіло, що влаштувалося на дивані, виявила 45-річна господиня, яка повернулася додому. Йти незнайомець не збирався і навіть почав лаятися з господинею", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

При цьому 35-річний порушник не зміг пояснити, як він потрапив у квартиру. Тепер йому доведеться пояснювати це поліціянтам, яких викликала жінка.

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Раніше Главред писав про "пограбування століття" у Тернополі. Там злодії навідалися в магазин домашніх напівфабрикатів двічі за ніч. Це були різні грабіжники – одні потягли гроші з каси, а інший зловмисник, який побачив, що каса вже спорожніла, – пельмені.

Також ми писали, що на Житомирщині зловмисник вкрав мотоцикл і, щоб його не знайшли поліціянти, закопав у землю. Правоохоронці, побачивши незвичну схованку, були шоковані.