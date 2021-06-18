"Взяти" Горлівку і Донецьк: в РНБО оцінили шанси ЗСУ звільнити окуповані території

Олексій Данілов назвав умову для звільнення окупованих міст / УНІАН

Українська армія в разі необхідності здатна звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.

Таку думку озвучив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов 17 червня в прямому ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1. Він підкреслив, що українські військові на 100% готові нас захищати.

"Чи можемо ми взяти (окуповані міста, — ред.) Так, можемо. Може бути, і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це нестиме відповідальність?", - підкреслив Данілов.

Агресія Росії на Донбасі У 2014-му на Сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Того ж року на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України. У квітні 2014 року на Сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

Як повідомляв Главред, раніше генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський заявив, що українська армія готова до активного просування на Донбасі, але для цього необхідна суспільна підтримка в національному масштабі, єдність зусиль всієї країни, готовність резервів і належне ресурсне забезпечення.

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців Операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.

У свою чергу, начальник Генштабу Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що президент України Володимир Зеленський в змозі віддати наказ про наступ на Донбасі. Однак передусім необхідно прораховувати всі наслідки, сили, можливості, резерви.