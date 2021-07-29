"Welcome to Ukraine": у Борисполі прикордонник здав копам росіянина, який запропонував йому хабар

Росіянин попався на дачі хабара в Аерпопорту Бориспіль / dpsu.gov.ua

У міжнародному аеропорту Бориспіль громадянина Росії затримали після спроби дати хабара прикордоннику за незаконний перетин кордону.

Двоє громадян РФ призовного віку прилетіли до Києва рейсом зі Стамбула. При цьому переконати прикордонників щодо мети поїздки чоловіки не змогли, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Росіяни намагалися переконати прикордонників у тому, що прилетіли, щоб "відпочити і погуляти".

Це не переконало представників ДПСУ, тоді один з чоловіків вирішив дати хабар у розмірі тисячі доларів за дозвіл у перетині кордону.

Зазначимо, що офіцер прикордонної служби попередив небажаного гостя, що його дії порушують закони України і перепитав, за що він дає йому гроші.

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Отримавши відповідь, що це хабар, прикордонник зі словами "Welcome to Ukraine" пояснив, що нашу країну чоловік відвідає у супроводі поліцейських.

Додамо, що зловмисника затримали на гарячому. Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінальної справи про спробу надання неправомірної вигоди посадовій особі.

Якщо суд визнає протиправні дії зловмисника, йому загрожує від 2 до 4 років обмеження волі або ув'язнення на такий самий строк.

Другому росіянину також заборонили в'їзд в Україну і він вилетів рейсом в Стамбул.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пасажири в аеропорту Бориспіль розповіли про корупційною схемою співробітників аеровокзалу, при якій працівники спочатку тягнуть час з ПЛР-тестами, а потім пропонують за $150 купити негативний результат тесту на коронавірус.