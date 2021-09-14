"Я дітей помножу на нуль": у Києві неадекват обматюкав дівчинку в черзі, яка хотіла купити маску

У київському супермаркеті чоловік накинувся на молоду дівчину / скріншот

В одному зі столичних супермаркетів дорослий чоловік відзначився грубою поведінкою і неадекватністю. Зазначається, що городянин не на жарт розійшовся, коли дитина-підліток попросила на касі маску без черги.

Очевидці зняли на відео, як кремезний чоловік агресивно розмахує руками і погрожує розбити дівчинці голову. На зауваження очевидців про те, що він загрожує дитині, агресивний чоловік пообіцяв "помножити дітей на нуль", передає "Київ Оперативний".

"Що це за бик такий, який вирішив самоствердитися за рахунок дівчинки-підлітка?Очевидці кажуть, що так він себе почав поводити, коли дівчинка попросила без черги купити маску.", – йдеться в підписі під відео.

Судячи з відео, дівчинка не на жарт злякалася, оскільки грубіян ще й хотів вхопити її за обличчя.

Раніше Главред вже писав, що в Києві під час конфлікту в супермаркеті 23-річний киянин завдав удар ножем чоловіку. До цього між двома відвідувачами, які стояли в черзі в касу, виник конфлікт. Під час сварки один з них дістав розкладний ніж і вдарив опонента в живіт.

Також повідомлялося, що на Троєщині водій автобуса через свою неуважність травмував руку дитині. Втім, замість того, щоб вибачитися, він почав нецензурно висловлюватися на адресу пасажирів.