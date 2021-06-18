"Я - Єва": у Львові парком бігала гола жінка і била людей

Жінка у Львові влаштувала в парку голий забіг / соцмережі

16 червня у Стрийському парку правоохоронці затримали неадекватну голу жінку. Вона спочатку бігала між деревами, а потім несподівано напала на двох дівчат.

Порушниця називала себе Євою та Україною. Правоохоронцям вона зізналася, що раніше лікувалася в психіатричні лікарні на вулиці Кульпарківській.

Вона простягала руки до неба і лягала на траву. Періодично львів'янка щось вигукувала.

Дівчина, яка зняла цей ролик, розповіла, що після цього жінка несподівано напала на неї і її подругу.

Львів'янки хотіли віддати їй куртку, яку вона забула на лавці. Однак замість подяки порушниця накинулася на них. Вона почала виривати дівчатам волосся, а після цього зірвала з шиї однієї з львів'янок золотий ланцюжок. Зупинити жінку вдалося тільки чоловікові постраждалої, який в момент нападу був неподалік.

"Спочатку вона напала на мою подругу. Вона вчепилася їй у волосся і почала її тягати. Я підбігла, щоб допомогти подрузі, тоді ця жінка вчепилася в мене, вирвала мені жмут волосся і зірвав з шиї золотий ланцюжок", – розповіла очевидиця.

Дівчина зазначила, що в момент нападу в парку було багато чоловіків, але вони не поспішали на допомогу.

Незабаром на місце події приїхали патрульні. Вони накрили голу жінку простирадлом і намагалися з'ясувати, чому вона бігала по парку в такому вигляді. Порушниця говорила поліцейським, що вона Єва і Україна. Жінка поводилася досить неадекватно.

Пізніше вона зізналася, що була пацієнткою Львівської обласної психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківській. Однак львів'янка не зазначила, коли саме вона там лікувалася, який має діагноз і хто був її лікарем. Очевидно, що у жінки є психічне захворювання, тому вона бігала голою через ймовірний рецидив.

На зауваження правоохоронця, що її в такому вигляді можуть побачити діти, жінка відповіла: "Нехай всі бачать і розвиваються". Вона зазначила, що вже втретє бігає по парку голою. Чому львів'янка це робить, вона не знає.

Порушниця багато говорила про ангелів і демонів, молилася і спілкувалася з рацією поліцейських. Поліцейські зрозуміли, що львів'янці необхідна допомога медиків, тому вони викликали швидку.

За інформацією ТСН, у пресслужбі патрульної поліції Львівщини підтвердили цей інцидент. Львів'янку госпіталізували. Постраждалі вирішили не писати на свою нападницю заяву в поліцію.

Як раніше повідомляв Главред, 7 червня в Дарницькому районі Києва на вулиці Бажана виявили труп жінки з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. На місці події було знайдено посвідчення співробітника поліції.