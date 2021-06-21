"Я - глюкоза для дорослих": Лукашенко помарив на камери в дитячій лікарні

Олександр Лукашенко / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у бесіді з маленьким хлопчиком в дитячій лікарні Мінська назвав себе "глюкозою для дорослих". Відео розмови опублікував Telegram-канал "Пул Першого".

Таке дивне визначення собі білоруський диктатор дав в рамках візиту до Установи з нагоди Дня медичного працівника.

У ньому Лукашенко познайомився з дитиною, яка вживає глюкозу в якості корисної добавки.

"Я глюкоза, тільки я для дорослих. Я лечу дорослих. Ось виростеш, я буду тебе лікувати і буду твоєю глюкозою. Ти не проти?",– загоготав Лукашенко. І додав, що у хлопчика ще є час подумати над такою пропозицією.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 травня доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

У вівторок, 25 травня, Кабмін офіційно закрив авіасполучення України з Білоруссю. Рішення Києва почало діяти з 26 травня.

Причиною таких дій Києва є інцидент у Мінську 23 березня, коли білоруська влада посадила літак рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс у столиці Білорусі під приводом бомби на борту. У літаку знаходився Білоруський Опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, який був затриманий силовиками