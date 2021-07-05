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"Я - король літака": у Польщі пілот Ryanair не пустив українців на борт

5 липня 2021, 11:16

Пасажири пройшли всі перевірки, паспортний контроль і реєстрацію на рейс. Але в результаті близько 30 громадян України не змогли вилетіти з Познані до Одеси.

Ryanair, Мінськ
Літак ірландської авіакомпанії Ryanair вилетів із затримкою в понад годину / Reuters

У Польщі близько тридцяти громадян України не змогли вилетіти з Познані до Одеси. Справа в тому, що в літаку спалахнув скандал: пілот заборонив підніматися на борт українцям.

Про інцидент написало польське видання Wyborcza Poznan з посиланням на читача. Втім, в самому аеропорту Лавиця дану інформацію не підтверджують.

За даними ЗМІ, літак ірландської авіакомпанії Ryanair вилетів із затримкою в понад годину. Пілот рейсу FR6705 з незрозумілих причин заборонив українцям підніматися на борт. Цікаво, що вони вже пройшли всі перевірки на авіаційну безпеку, паспортний контроль і реєстрацію на рейс.

Як заявили очевидці, пілот кричав: "Я тут головний" і "Я - король літака". В результаті в аеропорту залишилося понад 30 осіб з діючими квитками.

Представник аеропорту Лавіца Блавей Патрін заявив, що немає інформації про те, що хтось із членів екіпажу поводився неналежним чином по відношенню до пасажирів.

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"Під час реєстрації сталися деякі збої в роботі. Подробиці невідомі. Ситуація розслідується", - зазначив Патрін.

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Нагадаємо, наприкінці червня в Польщі на українців, які розмовляли рідною мовою, вчинив напад агресивний чоловік. При цьому один з постраждалих внаслідок отриманих травм втратив свідомість, його відвезли в лікарню.

Напад стався в місті Познань в районі Стшешинського озера на пляжі. При цьому нападник бив українців ногами по голові.

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