"Я не хотів його вбити": вітчим, який порізав дитину під Дніпром, зробив заяву в суді

Він пояснив, що нібито прийшов до своєї колишньої співмешканки, щоб "пограти з дітьми".
Під Дніпром суд обрав запобіжний захід чоловікові, який поранив ножем 2-річного сина колишньої співмешканки, у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.
28-річного підозрюваного Сергія Федотова заарештували прямо в залі Софіївського районного суду.
"9 липня Софіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", – повідомили в поліції.
Також слідчі продовжують розслідувати справу про напад на дитину. Попередньо затриманого підозрюють у замаху на умисне вбивство, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, що передбачає довічне ув'язнення.
У залі суду затриманий визнав, що наніс дитині ножові поранення, але не може пояснити свій вчинок.
Він пояснив, що нібито прийшов до своєї колишньої співмешканки, щоб "пограти з дітьми". Між ними почалася сварка.
"Я їй кажу - "Ти знаєш, у мене буває кульгає психіка, не доводь, будь ласка". Але не вийшло. Вийшов цей випадок... Я результат сам бачу перед очима, але пояснити дії не можу...", – сказав нападник, передає РБК-Україна.
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Він сказав, що нібито не думав про втечу, коли ховався від поліції, а "сидів і не знав, що робити".
Також заявив, що нібито не хотів убити хлопчика, бо інакше зробити це йому б нічого не завадило.
"Я не хотів його вбити, якби хотів - вставив би ніж глибше", - моторошну репліку видав Федотов.
Що відомо про різанину під Дніпром
- 7 липня поліція повідомила, що до них звернулася жінка і повідомила про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2-х і 7 років, і погрожує їм розправою.
- Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав маленькому хлопчикові кілька ножових поранень в шию і спину.
- В результаті його дій постраждав 2-річний хлопчик, якому чоловік заподіяв різані поранення шиї і спини. Попередньо відомо, що він поранив дитину і втік.
- Дитину у важкому стані доставили в реанімацію, його стан був критичний.
- Він ховався на горищі одного з покинутих будинків в тому ж селищі, де і стався злочин. Поліція пізніше затримала нападника.