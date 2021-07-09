"Я не хотів його вбити": вітчим, який порізав дитину під Дніпром, зробив заяву в суді

Вітчим порізав дитину / Нацполіція

Під Дніпром суд обрав запобіжний захід чоловікові, який поранив ножем 2-річного сина колишньої співмешканки, у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

28-річного підозрюваного Сергія Федотова заарештували прямо в залі Софіївського районного суду.

"9 липня Софіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", – повідомили в поліції.

Також слідчі продовжують розслідувати справу про напад на дитину. Попередньо затриманого підозрюють у замаху на умисне вбивство, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, що передбачає довічне ув'язнення.

У залі суду затриманий визнав, що наніс дитині ножові поранення, але не може пояснити свій вчинок.

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Він пояснив, що нібито прийшов до своєї колишньої співмешканки, щоб "пограти з дітьми". Між ними почалася сварка.

"Я їй кажу - "Ти знаєш, у мене буває кульгає психіка, не доводь, будь ласка". Але не вийшло. Вийшов цей випадок... Я результат сам бачу перед очима, але пояснити дії не можу...", – сказав нападник, передає РБК-Україна.

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Він сказав, що нібито не думав про втечу, коли ховався від поліції, а "сидів і не знав, що робити".

Також заявив, що нібито не хотів убити хлопчика, бо інакше зробити це йому б нічого не завадило.

"Я не хотів його вбити, якби хотів - вставив би ніж глибше", - моторошну репліку видав Федотов.

Що відомо про різанину під Дніпром