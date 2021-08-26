"Я не змогла її полюбити": у Дніпрі жінка наклала на себе руки, залишивши 2-місячного малюка

Жінка померла на місці / фото "Наше місто"

У Дніпрі 29-річна жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна 5 поверху. За словами місцевих жителів, у загиблої залишилася двомісячна дитина, передає ресурс "Горсовет" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Інцидент трапився в середу, 25 серпня, на ж/м Тополя-2 (вул.Тополина, 19). У квартирі померлої поліціянти знайшли передсмертну записку, в якій було написано: "Я не змогла її полюбити і так жити не можу".

Поки невідомо, з ким залишиться її 2-місячна дитина. Адже про батька малюка або інших родичів не повідомляють.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через умисне вбивство з поміткою "самогубство". Поліціянти встановлюють причини суїциду. Тривають слідчі дії.читайте також"Зламали життя": у Запоріжжі зацькована вчителями школярка наклала на себе руки

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі Літня пара вистрибнула з вікна, тримаючись за руки. 84-річний чоловік і його 83-річна дружина загинули на місці від отриманих травм.

У квартирі співробітники правоохоронних органів виявили передсмертну записку, де чоловік і дружина просять нікого не звинувачувати у своїй смерті. Сусіди повідомили, що пенсіонери були досить відомі в місті і їх жителі дуже поважали.