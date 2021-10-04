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"Я не знаю, чи це людина": мати вбитої Мирослави Третяк хоче довічного для душогуба її доньки

4 жовтня 2021, 19:24

Жінка розповіла, що знає як стався страшний злочин.

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Тетяна каже, що кожен день думає про свою доньку / колаж фото Нацполіції / скріншот

Мати шестирічної Мирослави Третяк, у вбивстві якої підозрюють її 13-річного сусіда, висловилася про результати досудового розслідування.

Примусові заходи виховного характеру для підлітка будуть недостатніми, заявила Тетяна Третяк у коментарі "Суспільному".

За її словами, їй відомі всі деталі справи, але до початку її розгляду в суді вона не буде їх розголошувати.

"Хочу, щоб його покарали так, як він мою дитину покарав - невідомо за що. Її нема за що карати. Він сильно над нею поглумився. Якщо людина робила це свідомо, то я не знаю, чи людина це. Хочу, щоб його посадили довічно, щоб він з в'язниці не вийшов. Я знаю, що і як було, але до суду нічого не скажу", - розповіла жінка.

читайте такожВбивство 6 - річної Мирослави Третяк на Харківщині: у резонансній справі поставили крапкуЗа її словами, з родиною підлітка, якого підозрюють у вбивстві, сім'я Третяк не спілкувалася.

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"Мама хлопця приїжджає, як щур. Приїжджає з охороною, її охороняють, бояться самосуду", - каже Тетяна.

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Мама вбитої дівчинки / скріншот з відео

Тетяна каже, що кожен день думає про свою доньку.

"Я кожен день плачу. Навіть відпустку взяла, щоб, можливо, трохи оговтатися, хоча мені навіть так гірше. Це ніколи не забудеться", - поділилася мати Мирослави.

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: справу направлено до суду

У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивства 6-річної мешканки селища Старий Салтів.

Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки

"З урахуванням отриманих в ході попереднього розслідування доказів, визначена остаточна кваліфікація дій зловмисника за п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 і ч. 4, 5 ст. 152 (умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане зі згвалтуванням, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі Нацполіції в Харківській області.

Підліток пройшов судові психіатричну та психологічну експертизи, всього проведено 68 судових експертиз. За висновком досліджень встановлено, що він усвідомлював свої дії та їх наслідки.

Автор: Сергій Кущ
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новини Харківщини Мирослава Третяк
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