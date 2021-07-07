"Я помилився": керівник Укрпошти забрав свої слова назад про заробіток в $1000 у листонош

Керівник Укрпошти визнав, що листоноші не отримують зарплату в $1000 / фото: zn.ua

Генеральний директор державної Укрпошти Ігор Смілянський визнав, що українські листоноші не отримують зарплату в тисячу доларів, про що він заявляв раніше.

"Із зарплатою (з урахуванням премій) в $1000 я помилився. Зарплата листонош дійсно зросла при мені більш ніж у 2 рази (з $110 до $250+ без премій), але ще явно не досягла $1000", - написав Смілянський на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що визнає власну помилку.

За словами керівника Укрпошти, деякі листоноші продають товарів і послуг на місяць на $1000 (27 000 грн), а не отримують цю суму як зарплатню. З урахуванням премій ці листоноші отримують 10-11 тисяч гривень на місяць. Водночас він додав, що в Укрпошті є інші робочі спеціальності, які дійсно отримують до 1000 доларів і вище, – водії, кур'єри, сортувальники, "але про них в цитаті мови не було".

Також Смілянський підкреслив, що для того, щоб прийти до зарплати в $1000 у листонош, потрібно наступне:

впровадити пересувні відділення, де "де кожен працює на повну ставку і нормальні зарплати";

провести повну цифровізацію і значно збільшити продуктивність;

село стане самодостатнім і більше не вимагатиме дотацій з боку міських відділень – лише за таких умов, за словами Смілянського, зарплати працівників міських відділень будуть одними з найкращих на ринку праці.

Щомісячна зарплата самого Смоленського за умовами продовженого контракту становить 836 тис. грн на місяць.

Раніше Главред писав про те, що з 1 вересня 2021 року Укрпошта перестане доставляти пенсії українським пенсіонерам – усім, окрім дуже літніх, опікунів недієздатних і маломобільних осіб, а також людей з інвалідністю I групи.