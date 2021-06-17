"Я підробила фото з Евересту": альпіністка Мохнацька обдурила своїх шанувальників

Мохнацька не дійшла до Евересту 15 метрів / facebook.com/Христя Мохнацька

Скелелазка з Івано-Франківська Христина Мохнацька зізналася перед публікою, що не підкорила Еверест. Про це, як пише Укрінформ, вона розповіла під час прес-конференції.

"Я була абсолютно спокійна і впевнена, що мені зарахують вершину. Тому, що коли ми обговорювали всі нюанси і правила сходження в Гімалаях, то я знала, що можна навіть не дійти до вершини і 15, і 20, і 30 метрів, і її можуть зарахувати. Місцеві шерпи розповідали, що раніше люди не піднімалися на вершину, щоб не порушити спокій гори, її гармонію. Це було раніше щодо менших гір, не Евересту... В тій ейфорії і бажанні, щоб мені зарахували вершину, я по рації передала і мій шерп підтвердив, що все добре і ми починаємо спускатися", - розповіла Мохнацька.

Більше того, вона зізналася, що фото, виставлене на Facebook нібито з вершини Евересту, вона підробила в Фотошопі. А після безлічі скарг соцмережа заблокувала її сторінку взагалі.

Альпіністка злякалася побачених смертей / Укрінформ

Мохнацька додала, що "фото з вершини її, проте на самій вершині вона не була".

Також вона підкреслила, що не дійшла до вершини кілька метрів, тому що повернулася до одного з шерпів, якому стало зле.

"Я думала, щоб він не помер, інакше з ким я буду спускатися з гори. Цей вітер, сніг, який зносить, люди, які йдуть туди-назад, а ще перед цим померли двоє провідників. Підйом - це лише 40% успіху. Головне - вціліти. На цій горі я бачила багато смертей. Шерпи сказали, що я не дійшла тільки 15 метрів. Але саму вершину я бачила", - додала альпіністка.

В цілому, вона задоволена собою і навіть планує написати книгу про перебування в таборі Непалу, в якому провела близько двох місяців.

Крім цього, Мохнацька додала, що витратила на сходження 55 тис. доларів, які отримала від спонсорів. Тільки сім тисяч доларів, як зазначила Христина, коштує екіпірування.

Також альпіністка додала, що намагатиметься всіляко повернути довіру людей.

Передісторія

Христина Мохнацька є викладачем Університету Короля Данила. У лютому цього року вона стала рекордсменкою України серед жінок з найшвидшого сходження на найвищий у світі вулкан Охос-дель-Саладо, який підкорила за 19 годин і 3 хвилини.

1 червня вона повідомила адміністрації закладу, що підкорила Еверест. Дану інформацію також оприлюднили в компанії Nova Gorа і написали, що Мохнацька 1 червня зателефонувала о 5:41 і сказала, що знаходиться на вершині. При цьому, у вузі поділилися, що альпіністка дісталася до вершини о 7:04 за київським часом.

Однак пізніше в мережі Мохнацьку викрили у брехні. На своїх "супротивників" вона погрожувала подати до суду.

Зокрема, український альпініст Дмитро Семеренко - перший житель Дніпра, який підкорив цю вершину, опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, в якому звинуватив Мохнацьку у брехні.