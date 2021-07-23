"Я приїхав на самокаті, а ви - на Maybach": Милованов і Шахов зчепилися в прямому ефірі

Милованов звинуватив Шахова в тому, що він їздить на елітному авто, а сам розповідає про бідність українців / скріншот

Народний депутат Сергій Шахов ("Довіра") і радник глави Офісу президента Тимофій Милованов влаштували скандал в прямому ефірі на телебаченні.

Конфлікт стався в ефірі програми Народ проти з Наталією Влащенко на каналі Україна 24. Милованов звинуватив Шахова в тому, що він їздить на елітному авто, а сам розповідає про бідність українців.

"Сергію, на якій машині ви сюди приїхали? Я приїхав на самокаті, а ви на чому? На Maybach?",- сказав радник глави ОП.

Шахов сказав, що приїхав на авто марки Toyota. За його словами, автівка проїхала 100 тисяч кілометрів.

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До слова, народний депутат від Партії Слуга народу Олександр Качура у своєму Telegram-канал опублікував фото Милованова, який пересувався по урядовому кварталу на самокаті.

Милованов на самокаті / t.me/kachuratut

Як повідомляв Главред, народний депутат від фракції Слуга народу Данило Гетманцев посварився з колишнім віцепрем'єр-міністром Павелом Розенком в прямому ефірі каналу Україна 24, обговорюючи ситуацію з тарифами і зарплатами в Україні.

Опоненти в ході жорсткої розмови перейшли на особистості. При цьому політики звинувачували один одного у брехні та маніпуляціях.

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Раніше колишній народний депутат Михайло Добкін поскандалив у прямому ефірі з політологом Валентином Гладких. Опоненти вступили в жорстку перепалку з переходом на особистості.

Народні депутати від Партії Слуга народу Юрій Камельчук та Максим Бужанський влаштували розбірки в прямому ефірі на ТБ на тему визвольного руху під час Другої світової війни.