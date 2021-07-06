"Я народилася українкою": Кіра Рудик тричі уникла відповіді на запитання про громадянство США

Лідерка партії Голос не захотіла відповідати на пряме запитання журналіста в прямому ефірі про те, чи є у неї американський паспорт.
Лідер партії Голос Кіра Рудик тричі уникла відповіді на пряме запитання про наявність у неї американського громадянства. Інцидент стався в ефірі телеканалу Україна 24.
Журналістка Наталія Влащенко запитала у Рудик, чи є у неї американське громадянство, яке їй приписують ЗМІ. На що нардеп відповіла: "Я народилася в Україні та є українкою".
Влащенко проявила наполегливість і сказала: "Ні, я про громадянство питаю. Чи є у вас американське громадянство? Зрозуміло, що Ви народилися в Україні".
Але голова партії Голос лише повторила свою відповідь: "Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була".
"Ні, я втретє повторю: чи є у вас американське громадянство?"- не здавалася ведуча ток-шоу.
"Я ще раз вам повторю: я народилася в Україні, я є українкою", - знову вимовила Рудик.
Подвійне громадянство в Україні
- Україна офіційно не визнає подвійне громадянство. При цьому законів, що як-небудь карають за подвійне громадянство, не існує.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявляв, що Україна повинна знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства в країні. При цьому, повинні бути винятки для окремих категорій українців, а також держав – зокрема, для Російської Федерації.
- 5 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства.
- Згідно з цим рішенням, Кабмін, Центрвиборчком і СБУ повинні за два місяці провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство з питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством.