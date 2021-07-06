"Я народилася українкою": Кіра Рудик тричі уникла відповіді на запитання про громадянство США

Кіра Рудик не зізналася, чи є у неї паспорт США / Фото facebook.com/kira.rudik.politician/

Лідер партії Голос Кіра Рудик тричі уникла відповіді на пряме запитання про наявність у неї американського громадянства. Інцидент стався в ефірі телеканалу Україна 24.

Журналістка Наталія Влащенко запитала у Рудик, чи є у неї американське громадянство, яке їй приписують ЗМІ. На що нардеп відповіла: "Я народилася в Україні та є українкою".

Влащенко проявила наполегливість і сказала: "Ні, я про громадянство питаю. Чи є у вас американське громадянство? Зрозуміло, що Ви народилися в Україні".

Але голова партії Голос лише повторила свою відповідь: "Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була".

"Ні, я втретє повторю: чи є у вас американське громадянство?"- не здавалася ведуча ток-шоу.

"Я ще раз вам повторю: я народилася в Україні, я є українкою", - знову вимовила Рудик.

Подвійне громадянство в Україні