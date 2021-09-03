"Я – за, але є складнощі": Зеленський пояснив, чому в українців не може бути два громадянства

Зеленський розповів, чому в українців не може бути два громадянства / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Проте наразі це питання складне через примусову паспортизацію мешканців окупованих територій Росією.

За словами Зеленського, російська паспортизація в Криму тривала понад 20 років. Зараз Росія це робить і на тимчасово окупованому Донбасі, де роздала понад 60 000 паспортів, зазначив президент під час робочого візиту до США, передає телеканал "Дом".

Президент вважає, що в мирний час питання подвійного громадянства могли б зробити пріоритетним, а парламентарії могли б швидко за нього проголосувати. Зокрема, для людей, які мають українське коріння. Зараз же це дуже складне питання саме через паспортизацію, адже треба обороняти кордони, підкреслює Зеленський.

Він додав, що через це необхідно правильно вибудувати законодавство про подвійне громадянство. На думку Зеленського, "воно не може бути універсальним", а для кожної окремої громади і кожної окремої країни повинен бути свій підхід.

Нагадаємо, що у 2020 році в Росії набув чинності закон, згідно з яким, люди, що народилися в СРСР звільняються від вимоги про обов'язкове трирічне проживання в Росії до подачі заяви, а також від підтвердження джерела доходу.

Паспорти РФ в Україні