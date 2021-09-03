УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Я – за, але є складнощі": Зеленський пояснив, чому в українців не може бути два громадянства

3 вересня 2021, 13:13

Глава держави зазначив, що в мирний час це питання парламентарі могли б швидко проголосувати.

Зеленський
Зеленський розповів, чому в українців не може бути два громадянства / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Проте наразі це питання складне через примусову паспортизацію мешканців окупованих територій Росією.

За словами Зеленського, російська паспортизація в Криму тривала понад 20 років. Зараз Росія це робить і на тимчасово окупованому Донбасі, де роздала понад 60 000 паспортів, зазначив президент під час робочого візиту до США, передає телеканал "Дом".

Президент вважає, що в мирний час питання подвійного громадянства могли б зробити пріоритетним, а парламентарії могли б швидко за нього проголосувати. Зокрема, для людей, які мають українське коріння. Зараз же це дуже складне питання саме через паспортизацію, адже треба обороняти кордони, підкреслює Зеленський.

Він додав, що через це необхідно правильно вибудувати законодавство про подвійне громадянство. На думку Зеленського, "воно не може бути універсальним", а для кожної окремої громади і кожної окремої країни повинен бути свій підхід.

Нагадаємо, що у 2020 році в Росії набув чинності закон, згідно з яким, люди, що народилися в СРСР звільняються від вимоги про обов'язкове трирічне проживання в Росії до подачі заяви, а також від підтвердження джерела доходу.

Паспорти РФ в Україні

viber
Володимир Зеленський подвійне гражданство новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Я – за, але є складнощі": Зеленський пояснив, чому в українців не може бути два громадянства». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якістьОпубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якість Спікер Зеленського потрапив у скандал через фото з ВашингтонуСпікер Зеленського потрапив у скандал через фото з Вашингтону Лікар-інфекціоніст розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робитиЛікар-інфекціоніст розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робити "Ситуація ненормальна": Путін висловився про Зеленського і відносини з Україною"Ситуація ненормальна": Путін висловився про Зеленського і відносини з Україною Вчені з'ясували головну причину смерті від кронавірусуВчені з'ясували головну причину смерті від кронавірусу

Останні новини

13:09

Ховати більше не захочете: як зробити руки гарними після 40 років

12:54

Швидко "старіють" органи: науковці виявили небезпечний наслідок COVID-19

12:50

На Буковині за дивних обставин загинув 24-річний прикордонник: рідні кажуть про вбивство

11:55

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користь

11:44

Київ отримає партію Javelin від Вашингтона цього року - Кулеба Відео

Реклама
11:18

Українець Цвєтов знову відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді Відео

10:40

Названо ціну на газ в Україні під час опалювального сезону Відео

10:30

Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків Зодіаку: обман, зрада або удача в справах

10:19

Погода нещадна: в Україні вже наступного тижня вдарять перші заморозки Відео

09:38

Автобус з пасажирами влетів у фуру на Житомирщині і загорівся: водій загинув, багато постраждалих

08:34

Вірусне навантаження у Дельта-штаму коронавірусу в 1000 разів більше - Голубовська Відео

08:20

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2614 осіб, сотні госпіталізацій

08:06

Батько вів сина в 1-й клас і почув про смерть дружини: мати трьох дітей загинула в ДТП у Світловодську Відео

07:45

Через політичну доцільність: коли влада запровадить локдаун в Україні Погляд

07:28

США братимуть участь у переговорах щодо Донбасу та Криму: віцепрем'єрка розповіла про новий формат Відео

07:10

"У пошуках пригод": Сальма Хайєк роздяглася на честь 55-річчя і вразила красою

07:02

Чому у людей виникає іжзога і як від неї позбутися - відповідь дієтолога

06:30

Сірник у діжці з бензином: чому восени протести в Україні неминучі Погляд

06:02

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли дивовижні пальта і пуховики невимовної краси Фото Відео

05:28

Нова атака РФ: експосол США розкрив два сценарії агресії Кремля проти України Відео

Реклама
05:02

Які продукти потрібно їсти, щоб сповнити тіло залізом - відповідь фахівця

04:47

Як приготувати смачний салат вінегрет: шеф-кухар дав три поради

04:22

Ім'я Макар: значення, доля, характер

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: кредити, підступи недругів або зміни в житті Відео

03:02

Експерти пояснили, чому знижується ефективність COVID-вакцин Відео

02:34

Зустріч Зеленського і Байдена: експерт назвав плюси і мінуси саміту Відео

02:10

Осінній раціон для здорового харчування: що має бути у холодильнику

01:37

Настя Івлєєва без ліфчика звела з розуму шикарними формами в облягаючому комбінезоні

01:16

Як не підхопити небезпечний штам Дельта: Комаровський дав просту пораду Відео

00:50

Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якість

00:19

Американський репер шокував фанатів" вагітними " фото

03 вересня, п'ятниця
23:55

З'ясувалося, які продукти допоможуть побороти втому та стрес

23:55

Головний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 року

23:45

Інсульт: проста вправа, яка покращує кров'яний тиск і знижує ризик Відео

23:37

Пожежу в костелі святого Миколая ліквідували: подробиці рятувальників

23:33

Названо дев'ять хронічних хвороб, які знижують ефективність вакцинації від коронавірусу Відео

22:50

У Києві загорівся Костел святого Миколая Відео

22:47

Шевченко поскаржився, що не хотів залишати посаду тренера збірної України

22:18

У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть прямо на уроці

22:09

Названо п'ять найнебезпечніших овочів для організму Відео

Реклама
22:01

Хвороба серця: неприємне відчуття, яке може вказувати на те, що у вас є захворювання Відео

21:45

В Україні вдарять заморозки і похолодає до -3 Відео

21:27

Названо горіх, що знижує смертність від серцевих хвороб Відео

21:26

"Удар у серце дракона": Арестович задумав перейменувати українську мову Відео

21:02

Зендая без ліфчика викликала фурор у шкіряній сукні ексклюзивно під її розмір грудей

21:01

Шок і провал: що обіцяє Леву гороскоп на вересень-2021

20:54

Восени ситуація з коронавірусом в Україні буде критичною - вчені

20:36

Артрит: названо алкогольний напій, який може захистити від хворобливого стану Відео

20:17

Столтенберг звинуватив Росію у брехні перед масштабними військовими навчаннями

20:05

Байден вам цього не скаже: чому Україна досі не в НАТО Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти