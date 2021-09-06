Яхти і сноубординг: в Мережу злили фото з розкішного відпочинку дочки ватажка "ДНР" в ОАЕ

Ілона Пушиліна / ТСН

Дочка ватажка терористичної "ДНР" Дениса Пушилина Ілона з'їздила на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати на курорт в Дубаї.

Фото і відео елітного відпочинку 17-річної дочки ватажка донецьких терористів ТСН отримала з власних джерел.

За даними Telegram-каналу, номер в готелі, де зупинялася Ілона Пушиліна, коштує 3 тисячі доларів, а сам відпочинок обходиться в 7-8 тисяч доларів.

Відзначимо, що Ілона Пушиліна на фото позує в брендовому одязі на тлі будівель, в купальнику на узбережжі Перської затоки, на яхті, під час катання на сноуборді на піщаних дюнах.

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

Додамо, що також опубліковані копії паспортів Ілони Пушиліної з яких випливає, що вона є громадянкою Росії.

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/ ТСН

/ ТСН

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про блокування доступу до двох ресурсів ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), які пов'язані з ватажком терористичної "ДНР" Денисом Пушиліним.

Крім того, проти самого Пушиліна український президент також ввів санкції.