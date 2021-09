Зеленський натякнув форуму YES на нестикування в назві

Володимир Зеленський взяв участь у форумі YES / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розкритикував форум Ялтинська європейська стратегія.

Глава держави, виступаючи на форумі, зазначив, що не знає, чи є у світу стратегія повернення Ялти з російської окупації.

Зеленський підкреслив, що сім років форум Ялтинська європейська стратегія проходить у Києві.

"Ялта - ще далеко не Європа, вона окупована. І чи є в світі стратегія, щоби це змінити і відновити повагу до міжнародного права, ми не знаємо. Можливо, це хороша тема для наступного форуму", - сказав Зеленський.

Як відомо, вперше з початку пандемії 9 вересня 2021 року в Києві відкрився Міжнародний форум Ялтинська європейська стратегія. Минулого року зустрічі не було через пандемію. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників з 20 країн, в основному це топ-чиновники і дипломати.

Реклама

Тема цьогорічного форуму YES - "Після COVID = Перед катастрофою ? Кроки до виживання".

Довідка. Ялтинська європейська стратегія (Yalta European Strategy, скорочено YES) - міжнародна щорічна конференція українських та іноземних політиків і підприємців, заснована в 2004 році українським бізнесменом Віктором Пінчуком. Зустрічі на вищому рівні YES проходили щорічно в Лівадійському палаці в Ялті. Після анексії Криму Росією форум YES проходить у Києві в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал".

Кримська платформа

У Києві 23 серпня відбувся перший саміт Кримська платформа, на якому обговорили питання окупації півострова Росією.

Всі учасники заходу підписали спільний документ-декларацію. Текст документа опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Президент України Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної та трагічної помилки.

Парламент України ухвалив звернення, в якому закликав посилити співпрацю в рамках Кримської платформи для деокупації півострова. Звернення схвалено 283 голосами і направлено до ООН, ПАРЄ, до Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав.