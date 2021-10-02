Ясько відповіла на хейт після зізнання про роман з Саакашвілі

Неприпустимо піднімати хейт під новинами про приватне життя, вважає Єлизавета Ясько.
Народний депутат від фракції Слуга народу Єлизавета Ясько прокоментувала негативні висловлювання після оприлюднення інформації про те, що вона має романтичний зв'язок з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.
У коментарі УНІАН вона назвала неприпустимим хейт, який виник через оприлюднення інформації про їхні особисті стосунки з колишнім президентом Грузії, головою виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі, якого затримали в Грузії і помістили в пенітенціарну установу.
Коментуючи висловлювання під її постом в Facebook, де вони з Саакашвілі заявили про любовні стосунки, народного депутата України Іванни Климпуш-Цинцадзе (фракція Європейська солідарність) про те, що вона має стосунки з одруженим чоловіком, Ясько зазначила, що краще б її колега по парламенту "думала про Україну і про захист українських інтересів, і тоді б приватне життя її точно не повинна цікавити". "Мені соромно, що, на жаль, є такі коментатори", - додала Ясько.
Також вона сказала, що неприпустимо, що піднявся хейт під новинами про їхнє приватне життя. Ясько зазначила, що якщо уважно подивитися відео, де вони з Саакашвілі говорять про відносини, то "Михайло говорить про те, що він вдячний своєму минулому, в тому числі своїй колишній дружині. Але зараз правда така, що ми разом і пора йти вперед".
Вона підкреслила, що у зв'язку із затриманням Саакашвілі в Грузії відбувається "велика боротьба, в якій ми разом".
На уточнююче запитання журналістів, скільки часу вони з Саакашвілі приховували інформацію про особисті стосунки, Ясько не відповіла і лише сказала: "Якийсь час вже є".
читайте такожСаакашвілі зізнався, що створив нову сім'ю з нардепом від Слуги народу
У Саакашвілі є дружина 52-річна громадянка Нідерландів Сандра Рулофс, у шлюбі з якою у нього двоє синів - 16-річний Ніколоз і 21-річний Едуард.
Зазначимо, що різниця у віці між Саакашвілі і Ясько становить 22 роки.
Раніше повідомлялося про те, що пара жила разом з середини літа в селищі Лісники під Києвом. Перше спільні знімки Ясько і Саакашвілі почали з'являтися в Мережі в червні 2020 року.