Ясько розповіла про знайомство з сім'єю Саакашвілі і його розлучення з дружиною

Єлизавета Ясько / Фото: Lisa Yasko / Facebook

Народний депутат від партії Слуга народу Єлизавета Ясько розповіла подробиці про свої стосунки із затриманим у Грузії екс-президентом Михайлом Саакашвілі.

Як підкреслила вона в коментарі ТСН, з Саакашвілі вона була на зв'язку до самого моменту затримання.

"Ми були вчора ще з ним на зв'язку. Те, що сталося вчора, те, що його заарештували, це дуже сумно і боляче мені особисто і політично", — зазначила Ясько.

Нардеп уточнила, що їхнім відносинам вже більше року. Вона навіть знайома з мамою Саакашвілі і одним з його синів.

"Слуга народу" також запевняє, що вона у нього зараз — єдина жінка.

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"Він не одружений", - додала Ясько.

Єлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі / скріншот

Як відомо, у Саакашвілі був оформлений шлюб з 52-річною громадянкою Нідерландів Сандрою Рулофс, у них двоє синів - 16-річний Ніколоз і 21-річний Едуард.

Зазначимо, що різниця у віці між Саакашвілі і Ясько становить 22 роки.

Раніше повідомлялося про те, що пара жила разом з середини літа в селищі Лісники під Києвом. Перше спільні знімки Ясько і Саакашвілі почали з'являтися в Мережі в червні 2020 року.