"Яйця безпечні": після смерті Полякова "слуга" Брагар листувався про те, як не отруїтися

Після смерті Полякова "слуга" Брагар листувався про те, як не отруїтися / УНІАН

Народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар після смерті колеги з парламенту Антона Полякова почав хвилюватися за власне життя. Зокрема, в листуванні з жінкою на ім'я Тетяна він обговорював заходи безпеки.

Як повідомляє Telegram-канал Через плече, співрозмовниця Брагара помітила, що пити воду слід тільки з пляшки, яку ще жодного разу не відкривали. Або навіть краще самому купувати напої в магазині і ходити з ними.

Брагар відповів на це словами "саме так".

Крім того, жінка в листуванні з нардепом підкреслила: чай краще пити в офісі. Набрати воду в чайник, дочекатися, поки вона закипить, а потім самостійно заварити чай.

Нардеп знову погодився. Він заявив, що "це всі говорять".

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Також жінка підкреслила, що "яйця в шкаралупі – безпечні".

Листування Євгена Брагара з приводу отруєння / скріншот "Через плече"

Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова вночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало погано в машині.

Спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що за попередньою інформацією народний депутат Антон Поляков помер від гострої коронарної недостатності.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала унаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство поки очікує на результати інших судово-медичних досліджень", - сказала вона.

Трохи згодом в Національній поліції назвали основні версії причин смерті народного депутата Антона Полякова, який помер дорогою в таксі: хронічне захворювання, яке призвело до смерті, і отруєння невідомою речовиною самостійно або іншою людиною.