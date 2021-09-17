Мовний омбудсмен заявив, що перехід України на латиницю несе загрози нацбезпеці

Кремінь хоче зберегти в Україні кирилицю / УНІАН

Можлива відмова від кириличного алфавіту в Українському правописі несе загрозу національній безпеці України. А перехід на латиницю є антиукраїнським вибором. Такою думкою поділився Мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася у 20 столітті", – завив Кремінь в коментарі РБК-Україна.

За його словами, за популяризацію української мови гинули мільйони людей, письменники.

"Мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, – це окремий предмет для розмови. Питання "вбивства кирилиці" – це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", – підкреслив Кремінь.

Перехід на латиницю в Україні: суть питання

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку, перехід на латиницю стане "одою з фундаментальних речей".

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Крім того, він в черговий раз висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, Англійська мова повинна бути обов'язковою і вивчити її повинні всі. Данилов зазначив, що англійська – мова цивілізованого світу.

Журналісти запитали думку з даного питання у прем'єра Дениса Шмигаля. Той у відповідь розсміявся і порадив адресувати питання Данилову.

В Інституті української мови відзначили, що українська писемність багато століть ґрунтувалася на кирилиці, тому змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Переконані, що теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.