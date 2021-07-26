Мовний скандал у Харкові: продавчиня намагалася обдурити власника і залишилася без роботи

Продавчиня кіоску "Колосся. Долина смаку" залишилася без роботи / скріншот

У Харкові власник кіоску "Колосся. Долина смаку", навколо якого розгорівся мовний скандал, звільнив продавчиню, яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою і нагрубила їй.

Мешканка міста Оксана Хвиля розповіла у Facebook, що продавчиня тимчасово заміняла постійну співробітницю на час хвороби. Виявилося, що продавчиня спробувала обдурити і покупницю, і власника кіоску.

"Ця хитророблена істота намагалася обдурити мене і власника. Коротше, коли я попросила контакти, вона, радіючи, що така розумна, дала мені телефон подружки. А коли мене послала ще й її подружка... Тут у мене впала планка. Причому власник сказав, що якби вони не були такі дурні, подружка могла б вибачитися, і ніхто б нічого не дізнався", - написала Хвиля.

Жінка зазначила, що власник кіоску україномовний і родом зі Львова.

"Власник нормальний, україномовний, родом зі Львова. А продавчиню знайшов на заміну, поки постійна хворіє", – написала вона.

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Хвиля додала, що, коли чоловік дізнався про скандал, йому стало погано.

"Коли я побачила в приваті повідомлення від його дружини, він вже знайшов заміну і звільняв красаву. Тож, відбій повітряної тривоги, купуйте у власника картопляники і бандерики. Він радий кожному", - написала Хвиля.

Також вона підкреслила, що чоловік був приємно здивований такою кількістю патріотів.

Як відреагували у Мережі:

Користувачі соцмережі привітали Оксану Хвилю з перемогою:

Втім деякі вважають, що скандал виник на порожньому місці, й тепер в цьому кіоску ніхто нічого не купуватиме:

Мовний скандал у Харкові - про що раніше писав Главред:

У Харкові продавчиня кіоску "Колосся. Долина смаку" відмовилася обслуговувати покупця українською.

За словами потерпілої Оксани Хвилі, продавчиня відмовила їй в обслуговуванні українською мовою після того, як вона заговорила з нею державною і сказала, що дрібні купюри (в даному випадку – 20 гривень), шукає лише для тих, хто спілкується українською.

Після цього продавчиня відібрала у неї сумку з продуктами і кинула жінці її 100-гривневу купюру.

Пізніше жінка хотіла залагодити конфлікт з директором магазину, адже постійно купувала там продукти до того, як на роботу туди прийшла нова продавчиня. Однак її начальниця, почувши українську, повісила слухавку.

За кілька днів Оксана повернулася в кіоск, щоби зняти поведінку хамовитої продавчині на відео. Та одразу почала закривати магазин і говорити "До побачення". На питання чому вона не хоче обслуговувати покупців українською мовою, продавщиця порадила їхати "в пи*ду", щоби там говорити державною.

Пізніше Хвиля розповіла, що господиня кіоску заявила, що у її співробітниці, яка не володіє українською, здали нерви через спеку і вік, а покупниця влаштувала провокацію. Провину своєї працівниці власниця магазину визнає, але водночас закликає "не роздувати скандал з нічого".