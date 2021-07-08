Юним киянам, які заспівали гімн у дворі на Троєщині, влаштували зустріч з легендами футболу України

Юних футболістів з Києва запросили до Будинку футболу / Фото facebook.com/andriy.pavelko

Днями в Мережу потрапило відео з п'ятьма юними киянами, які на старому футбольному полі перед початком гри виконали Гімн України. Ці кадри зворушили всю країну.

В Українській Асоціації футболу повідомили, що 9-річного Євгена, 8-річних Максима і Кирила, 7-річного Ваню і його 4-річного брата Матвія запросили в Будинок футболу. Там вони мали змогу поспілкуватися, отримати автографи та зробити спільне фото з гравцями національної збірної - Сергієм Кривцовим та Денисом Поповим, а також з легендами українського футболу Анатолієм Дем'яненком та Олексієм Михайличенком.

Президент УАФ вручив маленьким футболістам пам'ятні подарунки і форму для тренувань. Також вони всі разом виконали національний гімн України.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

"Це відео - найкращий доказ того, наскільки важливу соціальну і патріотичну місію виконує футбол у вихованні маленьких громадян України", - зазначив Павелко.

Як повідомляв Главред, раніше в соцмережах спалахнув скандал через те, що український футболіст Артем Довбик, який забив переможний гол у матчі проти Швеції на Євро-2020, давав інтерв'ю російською мовою.

Пізніше лідер збірної України Руслан Малиновський перейшов на українську мову під час спілкування з журналістами. Він говорив легко і невимушено, чим викликав захват українців.