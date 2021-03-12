Юристка пояснила ситуацію з подвійним громадянством в Україні

Подвійне громадянство закриє українцям дорогу на державну службу - юристка / 112 Україна

Українцям не заборонено мати подвійне громадянство, однак якщо воно набувається добровільно, а не автоматично, то можуть з'явитися підстави для припинення українського громадянства. Громадянин України може отримати друге громадянство, проте в такому випадку він не зможе працювати на державній службі, сказала в ефірі телеканалу Україна 24 юристка Тетяна Козаченко.

За її словами, не можна сказати, що в Україні законом заборонено друге громадянство. Конституція вказує, що в країні єдина система громадянства, яка діє на всій території держави. Заборони на друге громадянство не існує. Громадянства не можна позбавити, однак його можна призупинити в тому випадку, якщо особа з українським паспортом в добровільному порядку отримала громадянство іншої держави.

"Жодна особа не може бути позбавлена громадянства, але є підстави для припинення громадянства. Наприклад, якщо особа придбає громадянство іншої країни добровільно. Не автоматично, як буває за законодавством деяких країн - шлюб, народження - а добровільно подасть заяву і отримає документи", - сказала Козаченко.читайте такожЗеленський впровадив рішення РНБО про подвійне громадянство

Також вона пояснила, чому люди намагаються отримати друге громадянство. Йдеться в першу чергу про молодь, яка прагне до постійного перебування на території країн Євросоюзу. Сьогодні українці можуть отримати друге громадянство, проте в такому випадку для них буде закрита дорога на державну службу.

"Будь-який громадянин України може отримати громадянство іншої країни, але є обмеження – відповідно до закону про держслужбу, громадянство іншої країни несумісне з державною службою, вона повинна бути припинена", - підкреслила Тетяна Козаченко.

Подвійне громадянство в Україні