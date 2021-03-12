Юристка пояснила ситуацію з подвійним громадянством в Україні

Громадяни України можуть отримати друге громадянство - це не заборонено, вважає Тетяна Козаченко.
Українцям не заборонено мати подвійне громадянство, однак якщо воно набувається добровільно, а не автоматично, то можуть з'явитися підстави для припинення українського громадянства. Громадянин України може отримати друге громадянство, проте в такому випадку він не зможе працювати на державній службі, сказала в ефірі телеканалу Україна 24 юристка Тетяна Козаченко.
За її словами, не можна сказати, що в Україні законом заборонено друге громадянство. Конституція вказує, що в країні єдина система громадянства, яка діє на всій території держави. Заборони на друге громадянство не існує. Громадянства не можна позбавити, однак його можна призупинити в тому випадку, якщо особа з українським паспортом в добровільному порядку отримала громадянство іншої держави.
"Жодна особа не може бути позбавлена громадянства, але є підстави для припинення громадянства. Наприклад, якщо особа придбає громадянство іншої країни добровільно. Не автоматично, як буває за законодавством деяких країн - шлюб, народження - а добровільно подасть заяву і отримає документи", - сказала Козаченко.читайте такожЗеленський впровадив рішення РНБО про подвійне громадянство
Також вона пояснила, чому люди намагаються отримати друге громадянство. Йдеться в першу чергу про молодь, яка прагне до постійного перебування на території країн Євросоюзу. Сьогодні українці можуть отримати друге громадянство, проте в такому випадку для них буде закрита дорога на державну службу.
"Будь-який громадянин України може отримати громадянство іншої країни, але є обмеження – відповідно до закону про держслужбу, громадянство іншої країни несумісне з державною службою, вона повинна бути припинена", - підкреслила Тетяна Козаченко.
Подвійне громадянство в Україні
- У Верховній Раді 25 січня був зареєстрований законопроект № 4640, у разі прийняття якого будуть врегульовані питання подвійного громадянства в Україні. У такому випадку українці зможуть отримати паспорт іноземної держави, не втрачаючи українського громадянства.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба 5 березня сказав, що Київ збирається дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС та низкою інших держав. Подвійне громадянство з РФ дозволено не буде. Політики і чиновники також не зможуть стати громадянами іноземних держав.