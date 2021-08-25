Юрій Вілкул вже втретє керуватиме Кривим Рогом - його обрали в. о мера

Юрій Вілкул двічі обирався на посаду мера Кривого Рогу і керував містом з 2010 по 2020 рік / УНІАН

Обов'язки мера Кривого Рогу тимчасово виконуватиме Юрій Вілкул. Його обрали шляхом таємного голосування, в якому брали участь депутати політстили "Блок Вілкула. Українська перспектива " та ОПЗЖ.

"За" кандидатуру Вілкула висловилися 32 депутати з 33-х, які брали участь у голосуванні. Депутати Слуги народу пішли із зали пленарного засідання після відмови Олександра Котляра від посади. Також не голосували депутати від партії Сила людей, передає Перший Криворізький.

Юрій Вілкул двічі обирався на посаду мера Кривого Рогу і керував містом з 2010 по 2020 рік. На місцевих виборах 2020 року Вілкул оголосив, що знімає свою кандидатуру "за станом здоров'я" на користь кандидата Костянтина Павлова, і закликав жителів Кривого Рогу підтримати його. Зараз Вілкулу 71 рік, в листопаді буде 72.

Що сталося з Костянтином Павловим

15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу знайшли тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця - зареєстрований на покійного мисливський карабін калібру 7,62 мм.

У поліції порушити кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

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Слідство розглядає три версії смерті політика: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.

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У мМережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.