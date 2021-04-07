Юрій Вітренко написав заяву про відставку - ЗМІ

Юрій Вітренко зібрався у відставку / УНІАН

Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Як повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела, Вітренко вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

За словами джерел з оточення Вітренко, про своє звільнення він почав говорити ще близько двох тижнів тому.

"Передбачалося, що після поїздки Вітренко з президентом Володимиром Зеленським в Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в. о. міністра написав заяву", - наголошується в повідомленні.

Зазначимо, 21 грудня 2020 року Кабінет міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

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