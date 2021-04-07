Юрій Вітренко написав заяву про відставку - ЗМІ

В. о. міністра енергетики зібрався у відставку.
Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.
Як повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела, Вітренко вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.
За словами джерел з оточення Вітренко, про своє звільнення він почав говорити ще близько двох тижнів тому.
"Передбачалося, що після поїздки Вітренко з президентом Володимиром Зеленським в Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в. о. міністра написав заяву", - наголошується в повідомленні.
Зазначимо, 21 грудня 2020 року Кабінет міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.
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Юрій Вітренко - про що раніше повідомляв Главред:
- 28 січня Рада знову провалила призначення колишнього топ-менеджера НАК Нафтогаз України на посаду першого віце-прем'єра-міністра енергетики.
- 2 лютого з'явилася інформація, що в Офісі президента обговорюють можливе третє висунення Вітренко.
- Верховна Рада 23 лютого підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського закон про відновлення проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через пов'язаний з COVID-19 карантином, і про відновлення повноважень виконуючих обов'язки міністрів (зараз - в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко). Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів.
Автор: Марія Тупік