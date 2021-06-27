За 200 метрів до фінішу: під час Львівського півмарафону помер 23-річний бігун

Під час Львівського півмарафону помер 23-річний бігун / скріншот ZAXID.NET.

У неділю, 27 червня, під час проведення львівського півмарафону (21 км) помер 23-річний учасник. Організатори припинили проведення змагань, участь в яких могли взяти всі охочі.

Під час проведення змагань одному з учасників, 23-річному бігуну, стало зле за 200 метрів до фінішу. Реанімаційні зусилля медиків, що чергували на трасі проведення півмарафону, результату не дали, повідомляє ZAXID.NET.

Інформацію про загибель учасника півмарафону вже підтвердив мер Львова.

"Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть", - повідомив у Telegram львівський градоначальник Андрій Садовий.

Організатори півмарафону вже оголосили про припинення змагань. Подробиці смерті 23-річного бігуна повинні повідомити на екстреному брифінгу у мерії.

Раніше повідомлялося, рекордсменка Національного реєстру рекордів України Катерина Долган за кермом авто загинула в ДТП, коли поверталася з Київського ультрамарафону (проходив 19 червня) додому в місто Прилуки Чернігівської області. Батьки рекордсменки вже втратили двох дітей, вона залишалася у них одна.