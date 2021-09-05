За минулу добу в Україні зафіксовано майже 1400 випадків зараження, госпіталізацій - тьма

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Одеській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 1379 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 899 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 4 вересня в Україні померли 17 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. За цей же час одужали 407 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (141), Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 297 534 людини;
одужало - 2 212 720 осіб;
летальних випадків - 53 983;
проведено ПЛР-тестів - 12 097 306.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
Коронавірус в Україні за добу 3 вересня виявлено у 2614 жителів країни. До лікарень госпіталізовано 824 людини. Померли 44 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький назвав новий специфічний симптом COVID-штаму Дельта.
Українські науковці прогнозують у нашій країні зростання числа випадків коронавірусу цієї осені і погіршення епідеміологічної ситуації аж до критичної.