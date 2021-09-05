За минулу добу в Україні зафіксовано майже 1400 випадків зараження, госпіталізацій - тьма / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 1379 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 899 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 4 вересня в Україні померли 17 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. За цей же час одужали 407 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (141), Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

За весь час пандемії в країні:

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захворіло - 2 297 534 людини;

одужало - 2 212 720 осіб;

летальних випадків - 53 983;

проведено ПЛР-тестів - 12 097 306.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Коронавірус в Україні за добу 3 вересня виявлено у 2614 жителів країни. До лікарень госпіталізовано 824 людини. Померли 44 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький назвав новий специфічний симптом COVID-штаму Дельта.

Українські науковці прогнозують у нашій країні зростання числа випадків коронавірусу цієї осені і погіршення епідеміологічної ситуації аж до критичної.