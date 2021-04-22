За парту замість канікул: у МОН розповіли, де школярі продовжать навчання влітку

Навчальні заклади можуть прийняти рішення про продовження роботи в червні, не виключив Юрій Кононенко.
Начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко прокоментував питання про те, де в Україні можуть продовжити навчання у школах влітку.
Як підкреслив він в ефірі Громадського, столичні школи не планують продовжувати навчальний рік і навчатися влітку. Але в деяких регіонах може йти мова про продовження навчання.
Представник МОН пояснив, що дистанційне навчання в Києві не переривалося, канікули були в ті терміни, коли повинні бути, тому школи столиці не планують продовження навчання в перший місяць літа.
"У Міністерстві зараз немає інфомації про те, що навчальні заклади приймають рішення про продовження роботи в червні", - сказав Кононенко.
За його словами, в деяких регіонах може йти мова про продовження навчання: "Особливо це стосується регіонів ближче до Заходу України. Оскільки там дійсно була ситуація, канікули оголошувалися понаднормово".
Додамо, що згідно із законодавством, в Україні навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня.
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Навчання в Україні під час локдауну:
- На початку березня нинішнього року в ряді областей України (тих, які в "червоній" зоні) школярів переводять на дистанційне навчання через зростання числа заражених коронавірусом.
- Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Чернігівській області перенесли на два тижні через припинення руху громадського транспорту у зв'язку з карантинними обмеженнями.
- У Києві можуть змінити графік навчання учнів випускних класів шкіл, завершивши навчальну програму в квітні. Останній місяць навчального року травень пропонується присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомили в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації.