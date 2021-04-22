За парту замість канікул: у МОН розповіли, де школярі продовжать навчання влітку

В Україні можуть продовжити навчальний рік / REUTERS

Начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко прокоментував питання про те, де в Україні можуть продовжити навчання у школах влітку.

Як підкреслив він в ефірі Громадського, столичні школи не планують продовжувати навчальний рік і навчатися влітку. Але в деяких регіонах може йти мова про продовження навчання.

Представник МОН пояснив, що дистанційне навчання в Києві не переривалося, канікули були в ті терміни, коли повинні бути, тому школи столиці не планують продовження навчання в перший місяць літа.

"У Міністерстві зараз немає інфомації про те, що навчальні заклади приймають рішення про продовження роботи в червні", - сказав Кононенко.

За його словами, в деяких регіонах може йти мова про продовження навчання: "Особливо це стосується регіонів ближче до Заходу України. Оскільки там дійсно була ситуація, канікули оголошувалися понаднормово".

Додамо, що згідно із законодавством, в Україні навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня.

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