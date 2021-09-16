За поповнення в родині хочуть платити більше: коли підвищать виплати і кому пощастить

Йдеться про суму від 50 до 150 тис. грн / Facebook / Людмила Денисова

В Україні збираються підвищити виплати при народженні дитини. Йдеться про суму від 50 до 150 тис. гривень. Однак розмір виплат буде залежати від того, якою за рахунком дитина народжується в сім'ї. При цьому, вже відомо, що підвищення відбудеться не раніше наступного року. Це передбачає законопроект № 5585-1, який рекомендував до розгляду у Верховній Раді Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Станом на сьогоднішній день комітет проаналізував вже 4 документи (№ 5585, 5585-1, 5585-2, 5585-3). При цьому 3 з них відхилив.

Так скільки дадуть на дитину?

На першу дитину збираються виділяти по 50 тис. грн;

на другу - 100 тис. грн;

на третю - 150 тис. грн.

Якщо це трапиться, то буде першим підвищенням таких виплат на дітей починаючи з 2014 року. Весь цей час на першу дитину в Україні виплачують по 41,2 тис.грн. І це незважаючи на те, що за курсом 2014 року сума становила близько $2,5 тис., а тепер - всього лише $1,4 тис.

Також, вже підраховано, що в разі підвищення з Держбюджету-2022 потрібно буде виділити близько 23,68 млрд грн. Що випливає з прогнозу народжуваності. Влада вже придумала, де взяти гроші на ці витрати і розраховує отримати кошти за рахунок боротьби з тіньовим ринком алкоголю.

"З 2013 року почала спостерігатися стійка тенденція до зменшення народжуваності... Збільшення розміру допомоги при народженні дитини дозволить зробити перший крок до подолання негативної тенденції зменшення населення держави", - стверджують автори документа.

Раніше Главред вже писав, що народні депутати хочуть збільшити для українців розмір фінансової допомоги при народженні дитини. Про це йдеться в опублікованому на сайті Ради законопроекті № 5585-1.

Згідно з документом, пропонується виплачувати батькам суму в залежності від кількості дітей в сім'ї.