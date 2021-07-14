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За стрілянину на весіллі під Одесою загрожує в'язниця: з'явилися кадри затримання хулігана

14 липня 2021, 23:58
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Поліція затримала чоловіка, який стріляв на весіллі під Одесою.

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Поліція затримала чоловіка , який влаштував стрілянину / Нацполіція

Поліція Одеської області затримала чоловіка, який стріляв з автомата в центрі Фонтанки, на знак святкування весілля.

Як повідомляють правоохоронці, чоловіку тепер загрожує кримінальна відповідальність та позбавлення волі.

"За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ... Наразі встановлено, що подія сталася під час святкування весілля. Один з гостей зробив кілька пострілів у повітря. Ніхто не постраждав... Він затриманий, зброю вилучено", - розповів начальник поліції в Одеській області Олег Бех.

За його словами, правопорушнику, який влаштував стрілянину, тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці також опублікували відео з місця затримання хулігана.

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Стрілянина в Одесі - про що раніше повідомляв Главред

У середу, 14 липня, у селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У мережі з'явилося відео інциденту.

У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.

Пізніше стало відомо, що деяких стрільців затримали в ресторані Море.

Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.

Одеса поліція
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