"За таке лише самосуд": відомі деталі п'яної ДТП у Вінниці, в якій постраждала дитина

Винуватиця ДТП була така п'яна, що ледве трималася на ногах / скріншот

Водійка позашляховика, яка у Вінниці не вписалася в поворот, знесла паркан і збила 13-річного хлопця, була така п'яна, що ледве трималася на ногах. Очевидці ДТП розповіли деталі аварії.

За словами свідків, білий джип летів на величезній швидкості. Позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на 13-річного Андрія Тарасюка, який йшов по тротуару, передає ТСН.

Все сталося за лічені секунди. Від удару хлопця відкинуло на кілька метрів. Головою він наколовся на металевий штир. Андрія доставили в лікарню без свідомості. У нього відкрита проникаюча черепно-мозкова травма з пошкодженням кори головного мозку, перелом в лобовій області, безліч переломів рук і ніг. Потерпілий перебуває в комі в реанімації.

Після ДТП жінка-водій трималася за машину і ледь перебирала ногами.

"Вона була ніякою. Вона язиком не могла поворухнути. Вона не те, що говорити, вона і йти не могла", — розповіла мати постраждалого хлопчика Тетяна Тарасюк.

"Від неї було чути перегар. Каже, я була не п'яна, це ваш брат був п'яний. А сама вона ледве ходить: її тримали під руки, чоловік і поліція", — поділилася сестра хлопчика Марина Тарасюк.

При цьому водійка позашляховика заявляла, що винен у ДТП був хлопчик.

Правоохоронці відвезли жінку в наркодиспансер. У неї відібрано зразки крові, щоби з'ясувати, чи перебувала вона в алкогольному або наркотичному сп'янінні. Зараз жінка в СІЗО, запобіжний захід їй обиратимуть 25 травня.

ДТП у Вінниці викликало шквал обурення українців. В Мережі пишуть:

"Задовбали ці п'яниці і наркомани за кермом!!!!!!!! Чому повинні страждати невинні!!!!!"

"За таке лише самосуд"

"Це просто жах! Збити дитину на тротуарі і при цьому розповідати, що він сам у всьому винен. Не здивуюся, якщо пізніше, звинувативши у всьому дитину, справу закриють, тому що вона сестра / подруга / дочка якогось крутелика з грошима і зв'язками"

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