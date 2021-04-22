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За воду в Крим Росії доведеться "пролити кров" своїх солдатів - Резніков

22 квітня 2021, 10:24

Агресія проти України дуже дорого обійдеться РФ, впевнений Олексій Резніков.

Резніков оцінив ймовірність агресії РФ
Олексій Резніков / УНІАН

Збройна агресія Росії проти України з метою забезпечення окупованого Криму водою коштуватиме РФ великих жертв, заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як підкреслив він в інтерв'ю Українській правді, для цього Росії буде необхідно захопити половину України і дійти своїми військами до Дніпра.

"Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання - навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть силовим способом. Їм доведеться пролити кров російських солдатів", - упевнений український віце-прем'єр.

Він звернув увагу на те, що для успішної агресії проти України РФ необхідно сконцентрувати значно більший військовий контингент, ніж вона стягнула до кордону.

Міністр з питань реінтеграції от підкреслив, що для захисту своїх рубежів Україна має контингент у складі 250 тисяч військових, 50 тисяч бійців Нацгвардії, а також 460 тисяч громадян, які вже пройшли через фронт.

Коментуючи захоплення Криму Росією Резніков додав, що вКремль фактично отримав авіаносець на Чорному морі з виходом на Середземне море, а також контроль Сирії і Туреччини.

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Загострення на кордоні України і РФ:

  • Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
новини Росії військова агресія РФ новини України Олексій Резніков
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