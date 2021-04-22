За воду в Крим Росії доведеться "пролити кров" своїх солдатів - Резніков

Олексій Резніков / УНІАН

Збройна агресія Росії проти України з метою забезпечення окупованого Криму водою коштуватиме РФ великих жертв, заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як підкреслив він в інтерв'ю Українській правді, для цього Росії буде необхідно захопити половину України і дійти своїми військами до Дніпра.

"Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання - навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть силовим способом. Їм доведеться пролити кров російських солдатів", - упевнений український віце-прем'єр.

Він звернув увагу на те, що для успішної агресії проти України РФ необхідно сконцентрувати значно більший військовий контингент, ніж вона стягнула до кордону.

Міністр з питань реінтеграції от підкреслив, що для захисту своїх рубежів Україна має контингент у складі 250 тисяч військових, 50 тисяч бійців Нацгвардії, а також 460 тисяч громадян, які вже пройшли через фронт.

Коментуючи захоплення Криму Росією Резніков додав, що вКремль фактично отримав авіаносець на Чорному морі з виходом на Середземне море, а також контроль Сирії і Туреччини.

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Загострення на кордоні України і РФ: