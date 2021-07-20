Забив медбрата стільцем: опубліковані кадри затримання шизофреніка-вбивці

Вбивця переховувався від правоохоронців неподалік від Інгульця.
У Дніпропетровській області затримали пацієнта Гейківської психоневрологічної лікарні, який вбив медбрата стільцем і втік з медзакладу.
Кадри затримання вбивці опублікував блогер Олексій Таймурзін у своєму Telegram-каналі.
Підкреслюється, що вбивця переховувався від правоохоронців неподалік від Інгульця.
"Чоловік весь цей час ховався в одному з будинків села Зелене, поруч з Інгульцем. Правоохоронці дістали підозрюваного у вбивстві медичного працівника чоловіка з-під ліжка", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Кривим Рогом у неділю, 18 липня, в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні пацієнт вбив медбрата і зник.
Вбивство сталося близько 4 ранку. Медсестра з колегою знайшли в одній з палат тіло свого 50-річного колеги, санітара, в той же час там був відсутній 21-річний пацієнт, який втік. На нього відразу впала підозра у вбивстві.
Попередньо відомо, що він забив співробітника лікарні ніжкою від стільця. У поліції нічого про обставини вбивства не говорять.
Що відомо про вбивцю з психлікарні:
Зловмисник страждає важким психічним захворюванням - шизофренія. Йому 21 рік, інвалід другої групи, перебував на лікуванні більше 2 місяців. Стан ніколи не був стабільним, періодично погіршувався.
О 3 ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав, і ніжкою від стільця вдарив його в скроню.