Забив медбрата стільцем: опубліковані кадри затримання шизофреніка-вбивці

Затримання вбивці на Дніпропетровщині / скріншот

У Дніпропетровській області затримали пацієнта Гейківської психоневрологічної лікарні, який вбив медбрата стільцем і втік з медзакладу.

Кадри затримання вбивці опублікував блогер Олексій Таймурзін у своєму Telegram-каналі.

Підкреслюється, що вбивця переховувався від правоохоронців неподалік від Інгульця.

"Чоловік весь цей час ховався в одному з будинків села Зелене, поруч з Інгульцем. Правоохоронці дістали підозрюваного у вбивстві медичного працівника чоловіка з-під ліжка", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Кривим Рогом у неділю, 18 липня, в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні пацієнт вбив медбрата і зник.

Вбивство сталося близько 4 ранку. Медсестра з колегою знайшли в одній з палат тіло свого 50-річного колеги, санітара, в той же час там був відсутній 21-річний пацієнт, який втік. На нього відразу впала підозра у вбивстві.

Попередньо відомо, що він забив співробітника лікарні ніжкою від стільця. У поліції нічого про обставини вбивства не говорять.

Що відомо про вбивцю з психлікарні:

Зловмисник страждає важким психічним захворюванням - шизофренія. Йому 21 рік, інвалід другої групи, перебував на лікуванні більше 2 місяців. Стан ніколи не був стабільним, періодично погіршувався.

О 3 ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав, і ніжкою від стільця вдарив його в скроню.