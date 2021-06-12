Забила до смерті 4-річного сина за відмову няньчити сестру: на Дніпропетровщині покарали матір

Забила до смерті 4-річного сина за відмову няньчити сестру: у Дніпропетровській області покарали матір / Tengrinews

На Дніпропетровщині суд виніс вирок жінці, яка так сильно била свого 4-річного сина, що він помер. Сказилася горе-мати через те, що дитина не захотіла няньчити маленьку сестричку. Тепер жінка проведе за ґратами 9 років. Але своєї провини жінка так і не визнала.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, суд визнав винною 26-річну громадянку у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. - 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

За даними слідства, в селі Дачне жінка жорстоко побила свого 4-річного сина, який не хотів няньчити молодшу сестричку. Вона завдала йому ударів по всьому тілу, після яких у дитини залишилися синці та гематоми.

Наступного дня хлопчикові стало зле. Його машиною намагалися довезти до лікарні, але дорогою дитина померла. Швидка, яка приїхала на виклик, лише констатувала смерть.

Своєї провини жінка так і не визнала.

"Суд погодився з доводами Первомайської окружної прокуратури і призначив зловмисниці покарання у вигляді 9 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

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