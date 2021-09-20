Забирав гроші і не випускав з квартири: у Києві онук цілий рік тероризував бабусю

26-річний онук цілий рік не давав жінці спокійно жити / Gagauz

Оболонський районний суд Києва незабаром судитиме 26-річного киянина, який здійснював домашнє насильство щодо власної бабусі. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 2 років в'язниці.

За даними Київської міської прокуратури, підозрюваний рік тероризував бабусю та змушував її готувати йому їжу та давати гроші. Зловмисник залякував літню жінку та погрожував їй розправою на очах у свого маленького брата.

"Згідно з матеріалами обвинувачення, підозрюваний оселився у загальному коридорі будинку під дверима квартири, в якій проживає бабуся, позбавляючи її можливості виходити з квартири. Протягом року чоловік систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою бабусю, залякував, принижував, погрожував фізичною розправою, а також вимагав грошові кошти та продукти харчування", – повідомляють у прокуратурі.

Як стверджують правоохоронці, 26-річний житель столиці оселився в загальному коридорі будинку біля квартири бабусі. Зловмисник не давав 72-річній жінці виходити з житла, ображав її, залякував і принижував. Крім того, чоловік забирав у неї гроші. Старенька терпіла знущання, бо боялася за життя своєї дочки і неповнолітнього онука.

Оскільки бабусин онук вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також був судимий, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі строком до 2-х років.

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Раніше Главрежвже писав, що в столиці онук жахливо знущався з рідної бабусі. Знеможена жінка викликала копів, а коли ті приїхали, 19-річний хлопець стрибнув з восьмого поверху. Він вижив, але перебуває в реанімації у важкому стані.