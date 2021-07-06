Заблокувала рух: у Києві "героїня парковки" вилізла на капот і не давала проходу евакуатору

Справа була на Русанівці / скріншот

В Києві жінка залізла на капот авто, яке повинні були евакуювати, щоб його не відвезли. Курйозний випадок стався на Русанівці. Жещина наполегливо сиділа на капоті Hundai, який залишили в недозволеному місці. Незважаючи на те, що машина стояла на пішохідному переході і заважала перехожим, вона не злазила з неї.

У Мережі з'явилося відповідне відео на кадрах якого "блокувальниця" руху, сидячи на машині запевняла, що водієм є людина з інвалідністю, і інші "повинні це зрозуміти".

Самого водія на місці не було, як і не було спеціального знака, який й би позначив, що "за кермом людина з інвалідністю".

У підсумку незрозуміло, як закінчилася ця ситуація, як і не зрозуміло те, ким доводиться ця жінка водієві машини.

Нагадаємо, раніше подібний випадок стався теж у столиці. Жінка припаркувала своє авто с порушенням правил, а після того, як приїхав евакуатор і погрузив легковика, піднялася на спецтранспорт, щоб машину не забрали на штрафмайданчик.

"Оборона" авто Toyota від зазіхань евакуатора сталася на вулиці Волоській біля Контрактової площі.

На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню парковки" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася, міцно вчепилася в свій легковик, голосно кричала.