Паркан з колючим дротом, рів і камери: Україна посилено зміцнює кордон з РФ і Білоруссю

409 км кордону Донецької та Луганської областей України тимчасово не контролює / mvs.gov.ua

Україна планує побудувати державний кордон з Росією і Білоруссю протягом 2022 – 2023 років, оскільки на цей час необлаштованими залишаються тисячі її кілометрів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час візиту на Луганщину, де нещодавно була зведена ділянка українсько-російського кордону в селі Розсипне.

"На цій ділянці вже встановлена новітня система інтегрованого управління кордонами. Це цілий комплекс захисних інженерних споруд: протитранспортний рів і вал, контрольно-слідова смуга, рокадна дорога, загороджувальний паркан із колючим дротом і інтелектуальна система відеонагляду на 15 спостережних вежах, кожна з яких охоплює 10 км державного рубежу", - розповіли в прес-службі МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ заявив, що система здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції та контрабанді.

читайте також"Ми повинні готуватися": Лукашенко розмістить на кордоні з Україною російські ракети"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всіх зусиль і фінансів, щоб нарешті облаштувати ділянки кордону з Росією і Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані фахівцями, і в цілому новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", — зазначив Монастирський.

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У прес-службі МВС також зазначили, що протяжність кордону з РФ на суші 1974 км, з них 409 км Донецької та Луганської областей України тимчасово не контролює.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко заявив про нібито розгортання американських військ біля кордонів республіки. За його словами, новим фронтом стає Україна, на території якої, мовляв, з'являються тренувальні табори, де "цілеспрямовано навчають роботі" по білоруській державі.

Під виглядом таборів в Україні нібито з'являються бази НАТО. У зв'язку з цим він і президент РФ Володимир Путін мають намір реагувати на такі "дії", щоб уникнути появи "іноземних військ" біля кордонів держав.