Забув поставити на ручне гальмо: у Житомирі авто без водія влаштувало ДТП

Авто без водія викотилося на дорогу в Житомирі / скріншот

У Житомирі горе-водій влаштував ДТП. Він забув поставити автомобіль на ручне гальмо і тепер йому доведеться витратитися на ремонт.

Відомо, що водій припаркував машину, вийшов з неї та відійшов поговорити телефоном. Вже за кілька хвилин автомобіль без водія самовільно викотився на дорогу і там зіткнувся з вантажівкою, передає ТСН.

За кілька хвилин водій повернувся і побачив, що від удару у легковика відірвало бампер і погнуло капот.

Інцидент зафіксували міські камери спостереження.

Як повідомляв Главред, у Вінниці на пішохідному переході водій збив подружню пару. На кадрах з камер спостереження видно, як автомобіль на швидкості зносить чоловіка та жінку. Від удару їх перекрутило в повітрі та відкинуло на асфальт. За кілька секунд жінка спробувала встати, але знепритомніла.

Обом постраждалим по 50 років. Зараз вони з черепно-мозковими травмами, переломами та забоями перебувають у лікарні.