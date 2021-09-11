Зачистка від окупантів: Данілов розкрив план звільнення ОРДЛО і Криму

ЗСУ на Донбасі / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що Збройні Сили України можуть очистити територію Донецької та Луганської областей від окупантів.

В інтерв'ю Радіо Свобода він уточнив, що це призведе до занадто великої кількості втрат.

"Повірте, наші ЗСУ в змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", - сказав Данилов.

Він додав, що раніше на засіданні РНБО були затверджені 5 сценаріїв розвитку подій, і зараз Україна йде за першим сценарієм - політико-дипломатичним шляхом.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Донбасі російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил за добу 10 разів порушили режим припинення вогню.

В результаті загинув військовий ЗСУ.

Кількість поранених внаслідок обстрілів українських військовослужбовців зросла до восьми осіб. Двоє отримали бойові травми.