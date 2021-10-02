Затримання Саакашвілі: Київ вимагає допуску консула, в Тбілісі відповіли

Михайла Саакашвілі затримали в Грузії / скріншот

У Міністерстві закордонних справ відбулася зустріч з тимчасовим повіреним Грузії в Україні, старшим радником Сандро Топурія, присвячена ситуації із затриманням екс-президента Михайла Саакашвілі.

МЗС України звернулося до Грузії із запитом на відвідування Саакашвілі українським консулом для надання консульської та правової допомоги, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Інтерфакс-Україна.

"2 жовтня до Міністерства закордонних справ був запрошений тимчасовий повірений Грузії в Україні, старший радник Сандро Топурія. Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі, інкримінованих йому статтях грузинського Кримінального кодексу", - підкреслив він.

За словами представника українського зовнішньополітичного відомства, в МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

"Українська сторона підкреслила необхідність повного дотримання законних прав Міхеїла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідування українським консулом для надання консульської та правової допомоги. У МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії", - додав Ніколаєнко.

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Затримання Саакашвілі в Грузії: позиція Тбілісі

У свою чергу міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявляє, що з розумінням ставиться до позиції Києва з приводу затримання в Тбілісі екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і сподівається, що ця ситуація не вплине на розвиток відносин між двома країнами.

"Їх (України) позиція зрозуміла, так як Саакашвілі є їхнім громадянином. У посольства є комунікація, був контакт зі співробітником посольства (в Києві), який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію", - сказав Залкаліані журналістам.

"Упевнений, що спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього", - заявив міністр, зазначивши, що "неприпустимо, щоб одна людина брала б у заручники стратегічне партнерство між Грузією і Україною".

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Повернення Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомогу Саакашвілі.