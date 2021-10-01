Затримання Саакашвілі: у Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомогу експрезиденту

Михайло Саакашвілі / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський стурбований новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі у Грузії, заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, в ОП уважно стежать за повідомленнями про затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі.

"Президент Володимир Зеленський стурбований такими новинами і тоном заяв, які звучать в Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями з усіх обставин і причин такого кроку щодо українського громадянина", - написав Никифоров.

Прес-секретар також зазначив, що посольство України в Грузії поки не отримало офіційної інформації про затримання.

"Але наші консули вже працюють над тим, щоб надати Михайлу Саакашвілі всю необхідну допомогу", - написав Никифоров.

Реклама

Офіс президента розцінює затримання Михайла Саакашвілі як помсту по відношенню до нього, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для РБК-Україна.

"Новини про затримання на території Грузії громадянина України Михайла Саакашвілі не можна сприймати як щось нормальне. Особливо той жорсткий настрій, з яким ці новини подаються з грузинської сторони і який свідчить про певний мотив помсти по відношенню до Сааакашвілі", - заявив Подоляк.

Раніше прем'єр-міністр Республіки Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий і доставлений у в'язницю.

читайте такожУ Саакашвілі заявили про провокацію із затриманням в Грузії і зажадали доказів

За його даними,"в даний час колишній президент знаходиться в пенітенціарній установі".

Повернення Саакашвілі в Грузію:

Вранці Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.