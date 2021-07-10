Серйозна аварія на залізниці під Києвом: вже спізнюються 14 поїздів

Через аварію на залізниці під Києвом спізнювалися 14 пасажирських поїздів / Facebook / Сергій Тонковид

У суботу, 10 липня, недалеко від Києва зійшов з рейок господарський поїзд. Станом на 11:30 через аварію на залізниці затримувалися 14 пасажирських поїздів.

Пасажирам поїздів, які затримувалися, допомагали, йдеться у Telegram-каналі Укрзалізниці.

В УЗ додали, що працюють над відновленням залізничного сполучення, власними силами відвозять пасажирів в аеропорт Київ, призначають позаграфікові зупинки на станції Київ-Волинський та вивели у рейс додатковий аероекспрес.

Аварія на залізниці під Києвом – які потяги затримуються:

На близько чотири години затримуються потяги Львів – Бахмут (№142) та Ужгород – Київ (№81);

Приблизно на три години спізнюються потяги Трускавець – Київ (№50), Чернівці – Чернігів (№118), Шепетівка – Київ (№870), Кам'янець-Подільський – Київ (№770) та Генічеськ – Хмельницький (№281);

Приблизно на дві години спізнюються потяги Ужгород – Київ (№30), Тернопіль – Київ (№748), Київ – Одеса (№761), Київ – Львів (№715) та Солотвино – Київ (№14);

Поїзд Гречани – Київ (№868) спізнюється на 1 годину 20 хвилин та потяг Ізмаїл – Київ (№146) затримується на 1 годину 10 хвилин.

Раніше повідомлялося, що господарський поїзд зійшов з рейок між станціями Васильків та Боярка. Станом на 9:00 через аварію затримувалися 13 пасажирських поїздів.