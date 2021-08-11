Заборгували $500 тисяч: з'явилися шокувальні деталі про зниклу сім'ю з Вінниці

Володимир Казьмін нібито заборгував пів мільйона доларів / НПУ

На загадкове зникнення вінницької сім'ї на чолі Володимира Казьміна потроху починає проливатися світло. Знайомі подружжя стверджують, що пара "прославилася" завдяки своїм шахрайським діям.

Як пише "Обозреватель", вінницький підприємець розповів, що він і його колеги постраждали від шахрайських схем Казьміна.

Зокрема, валютник каже, що Казьмін позичив у 11 осіб близько 500 тисяч доларів.

"Цей бізнес йде на довірі. Тобто, достатньо слова "домовилися", про розписки мови немає", - розповів нібито потерпілий.

За його словами, якраз напередодні зникнення Казьмін "перехопив" 70 тисяч доларів і обіцяв їх повернути наступного дня. Але вранці зв'язок з ним і його дружиною вже був втрачений.

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"Найбільше нас насторожило, що і Володимир, і Оксана видалилися з соціальних мереж. Але в те, що нас кинули, до останнього не хотілося вірити. Думали, щось сталося", - додав підприємець.

В ході пошуку Казьміна колеги між собою з'ясували, що заборгував він досить велику суму грошей: у когось позичив 20 тисяч доларів, у когось 30 тощо.

Тоді постраждалі від рук шахрая попрямували додому до сім'ї Казьміних, але всередині побачили порожні стіни. І вже після цього звернулися в поліцію.

Незабаром зниклу сім'ю знайшли в Закарпатській області, проте кримінальне провадження про шахрайство так і не відкрили.

Кинуті колеги взяли справу у свої руки і самотужки відшукали Казьміна в Луцьку, а також поговорили з ним, записавши все на відео. Як пише ЗМІ, на кадрах Володимир зізнається, що брав гроші в борг, однак, як і коли збирається повертати велику суму не згадує.

Після бесіди Казьмін написав заяву в поліцію про те, що йому погрожували вбивством, і знову зник.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліція розшукує зниклу сім'ю - 34-річного Володимира Казьміна, його 48-річну дружину Оксану та їх 4-річного сина Микиту. Повідомлення про зникнення надійшло до правоохоронців 27 липня. Зниклі проживають у селі Яришівка Вінницького району. Вони їхали на авто BMW чорного кольору на литовській реєстрації. Востаннє камери спостереження зафіксували їхній автомобіль на Житомирській трасі.