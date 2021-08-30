Задушив і скинув тіло в колодязь: нові деталі жорстокої розправи хлопця над 16-річною дівчиною

Вікторія Макаренко / kg.npu.gov.ua

У Департаменті карного розшуку Національної поліції розповіли нові деталі у справі про вбивство в Кіровоградській області 16-річної дівчини Вікторії Макаренко, чиє тіло знайшли на дні колодязя.

Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві, йдеться в повідомленні правоохоронців у Telegram.

"Поліцейські Кіровоградщини з'ясували, що саме робила і з ким спілкувалася дівчина у свій останній день життя. Завдяки зібраній інформації слідчі у взаємодії з працівниками карного розшуку визначили, що до скоєння холоднокровного вбивства може бути причетний 16-річний місцевий житель, який проживав неподалік, де знайшли тіло дівчини", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними поліції, неповнолітня загинула від механічної асфіксії.

Додамо, що правоохоронці провели масштабні обшуки та вилучили докази, що свідчать про причетність підлітка до жорстокого вбивства. Підозрюваного затримали, йому інкримінують ч.1 ст. 115 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою.

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Вбивство Вікторії Макаренко на Кіровоградщині

Нагадаємо, у Кропивницькому районі в результаті пошукових заходів було виявлено тіло розшукуваної неповнолітньої в покинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

Загиблою виявилася Вікторія Макаренко 2005 року народження, яка пішла з дому пізно ввечері 14 серпня. На трупі виявлено сліди тілесних ушкоджень.

Раніше, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.